Minacce a un rivale: due fratelli nei guai 

Sarebbe nata come una banale lite fra tre residenti a Villasor, ma ha portato a un'accusa per minacce aggravate: a finire nei guai sono due fratelli, Mauro (45 anni) e Marcello (40) Inticu, che secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine avrebbero minacciato un altro uomo con una pistola scacciacani priva di tappo rosso, e quindi confondibile con una vera arma da fuoco.

Le indagini

La lite sarebbe avvenuta nei giorni scorsi. Venerdì sarebbero scattati i controlli dei carabinieri, allertati e informati della vicenda. A mobilitarsi sono stati i militari della stazione sorrese, con l'ausilio dei colleghi di Samassi e Samatzai, ma anche i carabinieri del nucleo cinofilo di Cagliari. Per i due fratelli,è quindi scattata una perquisizione domiciliare: i carabinieri hanno controllato un casolare di loro proprietà nella località "Su boscu" del territorio di Villasor.

Proprio qui, è stata rinvenuta una pistola scacciacani semiautomatica modello 92. L'arma può essere caricata solo ed esclusivamente con cartucce a salve. In questo caso il modello è una replica della Bertetta "standard", proprio quella in dotazione ai carabinieri. Il tappo rosso non c'era, presumibilmente rimosso per confonderla con una vera Beretta. È stato trovato anche il caricatore con sei cartucce calibro 9, tutte a salve, quindi bossoli con la polvere da sparo, ma senza il proiettile.

La denuncia

La pistola, secondo quanto si apprende, corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita alle autorità dal minacciato. A questo punto i carabinieri hanno deferito alla Procura, in stato di libertà, i due fratelli sui quali pende in concorso l’accusa di minacce aggravate, ma anche porto di oggetti atti ad offendere e alterazione di armi.

Il possesso di una scacciacani non è reato (sono di libera vendita). Possono essere utilizzate a salvaguardia del proprietario, specie per allontanare animali che minacciano direttamente il cane o il padrone. È reato nascondere o rimuovere il tappo rosso che le identifica, cercare di modificarle al fine che possano sparare vere munizioni (creando una pistola clandestina) e utilizzarle per minacciare altre persone, come sarebbe accaduto in questo caso.

