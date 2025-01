Minacce a un invalido per i soldi 

Prima le richieste di piccoli prestiti, poi le richieste sempre più pressanti, fino a costringere un invalido civile a a consegnargli, fra contanti e gioielli, circa 100mila euro. Con questa accusa Marco Mura, 42 anni, residente a Sanluri, dovrà stare rinchiuso in casa col braccialetto elettronico. Il provvedimento è del Tribunale di Cagliari che ieri mattina, in base alle indagini condotte dai carabinieri della locale Compagnia, guidata dal maggiore Nadia Gioviale, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione elettronica.

L’incubo

Fra Mura e la vittima nessuna relazione fino a qualche anno fa: il rapporto era nato in seguito a un incontro casuale in una piazza della cittadina, finito con lo scambio dei numeri del cellulare. I due si sarebbero rivisti poco dopo e Mura, secondo gli investigatori, avrebbe ben presto iniziato ad approfittate della disponibilità del pensionato, con richieste di piccoli prestiti giustificate da difficoltà economiche. Dallo scorso marzo le pretese sarebbero diventate rapidamente più frequenti e per importi più significativi, e sarebbero state accompagnate da minacce di violenza fisica nei confronti dell’uomo e della madre di lui, nel caso si fosse rifiutato di consegnare la somma o avesse raccontato quanto stava subendo. Il pensionato, in stato di forte pressione psicologica, avrebbe consegnato 60 mila euro in contanti e tutti i gioielli della madre.

Il ruolo dei parenti

A porre fine al ricatto sono stati i parenti. Insospettiti dalle continue telefonate e dal cambiamento di umore della povera vittima, hanno chiesto spiegazioni. E lui, come in una confessione liberatoria, ha racconto i fatti, mostrando che in casa non c’erano più né i soldi né i gioielli. A quel punto, poco dopo Capodanno, è scattata la denuncia in caserma che ha dato il via all’indagine, condotta dal comandante della stazione di Sanluri, Fabio Leo.

Il fermo

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di fermo emesso dal Tribunale su richiesta della Procura. Le indagini proseguono per chiarire i contorni della vicenda e per verificare se possano emergere ulteriori responsabilità o episodi analoghi legati all’indagato. Per i carabinieri il caso sottolinea l’importanza della tempestiva collaborazione delle vittime con “le forze dell’ordine che, sotto la guida della Procura della Repubblica, assicurano alla giustizia chi commette reati e proteggono chi si trova in situazioni di vulnerabilità”.

Proprio in questi giorni Mura, che nel 2007 era finoto nei guai per resistenza a pubblico ufficiale, ha cercato aiuto a Sanluri chiedendo soldi spiegando di essere intenzionato ad andare in Svizzera in cerca di lavoro: un viaggio bloccato dal fermo.

