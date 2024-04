Minacce a Salvini, multa confermata 

Confermata la sentenza di primo grado: per il rappresentante dell'associazione antimilitarista “A Foras”, Mauro Aresu, 38 anni, resta la condanna a pagare una multa di 500 euro per le minacce al leader della Lega, Matteo Salvini, ma anche l’assoluzione piena dai reati ben più pesanti di diffamazione e istigazione a delinquere.

Lo ha deciso ieri la Corte d’appello che ha ritenuto condivisibile la decisione presa in primo grado dalla giudice Cristina Ornano. Contro quella sentenza avevano fatto ricorso sia la Procura che la parte civile (che chiedevano la condanna anche per gli altri reati), sia il difensore dell’antimilitarista, l’avvocata Marcella Cabras, che rivendicava una assoluzione da tutte le imputazioni. Il procedimento penale è legato ad un post apparso su Facebook nel 2017, nella pagine del Coordinamento antifascista, in occasione di un evento della Lega nei locali della Fiera dov’era annunciata la presenza di Salvini, costituitosi parte civile con l’avvocata Claudia Eccher.

Nel post si faceva riferimento a piazzale Loreto, dove fu esposto il cadavere di Mussolini. Il sostituto pg Sergio De Nicola aveva chiesto la condanna in appello a un anno per tutte e tre le contestazioni. Ieri la sentenza: conferma di quanto deciso in primo grado.

RIPRODUZIONE RISERVATA