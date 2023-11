Minacce, a processo padre e figlia 

Una busta con due fogli scritti a macchina che si chiude con una parola, merde, e una croce, scritte a mano. Poi un proiettile di una pistola. Destinatario il direttore della Lacesa, di Birori, Cristian Carta, che ricevette il plico in azienda nell’ottobre 2021. Il testo della lettera contestava le ultime assunzioni nell’azienda casearia, che oggi conta 65 dipendenti, all’epoca una sessantina, gran parte dei quali a tempo determinato. A processo per minacce gravi sono padre e figlia, Giuseppe, 53 anni, e Sabrina Demartis, 26: il primo, peraltro, ebbe un contratto a tempo in quel periodo, come ha ricordato ieri in tribunale il direttore Carta (parte civile con l’avvocato Francesco Carboni).

L’udienza

Ieri davanti alla giudice Silvia Palmas l’apertura del dibattimento, durante il quale è stato sentito l’ispettore della Digos di Nuoro Michele Runchina che ricevette la denuncia del direttore della Lacesa e avviò le indagini. In particolare sulle impronte papillari nei fogli di carta e nella cartuccia. Vennero, inoltre, effettuati accertamenti sulla grafia e acquisiti documenti dei dipendenti della Lacesa per un confronto con la scritta della busta minatoria. «L’analogia grafica tra la lettera e i documenti conduceva a Giuseppe Demartis», ha dichiarato l’ispettore Runchina. La successiva perquisizione domiciliare rivelò una grafia differente, sempre secondo il testimone, fra la scrittura dell’indirizzo e la scritta nella lettera: differenza rilevata attraverso il confronto con gli appunti scolastici trovati a casa dell’imputato e attribuiti alla figlia, Sabrina Demartis. Un passaggio che non ha trovato conferma nella testimonianza della vicesoprintendente della Polizia scientifica di Cagliari Maria Neve Atzeni. Che ha spiegato in aula di aver effettuato le comparazioni fra i documenti sequestrati a casa degli imputati e la lettera ricevuta dal direttore della Lacesa. «Le caratteristiche della scrittura dell’indirizzo sulla busta e della scrittura nella lettera sono uguali», ha detto la testimone. «La stessa mano ha scritto gli appunti scolastici e l’indirizzo e quelle parole nella lettera».

Si torna in aula il 24 gennaio per i testimoni della difesa, l’avvocata Rosaria Manconi.

