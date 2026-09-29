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Olbia.
30 settembre 2026 alle 00:09

Minacce a Nizzi, c’è una pista 

Sui social appare l'inquietante appello ad «un’azione armata» 

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Potrebbe esserci già una pista investigativa sul post minatorio ai danni del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, contenuto pubblicato sul profilo Facebook di una persona che nelle prossime ore sarà segnalata alla Procura di Tempio. L’uomo sarebbe stato identificato dalla Polizia di Stato, l’individuazione è avvenuta dopo la denuncia presentata dall’avvocato Pietro Carzedda, il legale “storico” del sindaco di Nizzi.

C’è una pista

Gli investigatori, stando a indiscrezioni, avrebbero già circoscritto l’ambito della vicenda che vede il primo cittadino minacciato sui social. Tutto parte dalla pubblicazione di un post che è un appello a una azione “armata” contro il sindaco, per usare le stesse “maledette tecniche” del mondo politico, ossia, scrive l’autore del post “paura, violenza, leggi violate nel silenzio e sicari”. Parole allarmanti che l’avvocato Pietro Carzedda ha segnalato alla Procura. Il legale di Nizzi ha detto: «In qualità di legale di fiducia di Settimo Nizzi, comunico che è stata formalmente presentata denuncia-querela nei confronti di un soggetto in relazione a un post pubblicato il 19 settembre 2026 sul social network Facebook, contenente espressioni dal forte contenuto intimidatorio direttamente rivolte al mio assistito. Le espressioni utilizzate travalicano, a nostro avviso, i limiti della legittima critica politica e impongono la massima attenzione. La querela è stata presentata presso la Procura competente per il tramite del Commissariato di pubblica sicurezza di Olbia, cui spetterà ogni valutazione sulla rilevanza penale dei fatti e sulle eventuali responsabilità».

La ragione delle minacce

Le indagini sono alle primissime battute ma ci sono già alcuni spunti interessanti. Il sindaco di Olbia nelle settimane scorse ha adottato delle misure destinate al centro storico per contrastare problemi di ordine pubblico dai residenti. Si parla di divieto di sosta in una via, nuovi servizi della Polizia locale e sgombero di edifici occupati abusivamente. Il primo cittadino è stato contestato anche per altre misure che riguardano il centro storico (altezza massima degli edifici). La polizia giudiziaria sta lavorando per individuare il responsabile delle minacce e il movente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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