Minacce a medico e dentista, il sospettato finisce in manette  

Era diventato lo stalker dei medici, aveva seminato il panico in paese con le sue continue condotte violente, gettando la comunità di Ittiri in un clima di tensione e paura. L’altro ieri un 55enne, Mario Lupinu, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Alghero, al termine di una articolata attività d’indagine. L’uomo, infatti, avrebbe prima preso di mira un dentista e successivamente un medico di Medicina generale, entrambi aggrediti durante l’espletamento delle loro funzioni, all’interno degli ambulatori, davanti ad altri pazienti. Non solo aggressioni verbali, ma anche fisiche, con calci e pugni ai portoni di ingresso degli studi medici o con lanci di sassi contro le finestre.

La notte del 15 novembre, in particolare, i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo aveva cosparso di gasolio il portone di uno studio medico, senza riuscire a causarne l’incendio.

La Procura di Sassari ha richiesto al gip l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’indagato ritenuto responsabile di atti persecutori.

I carabinieri della stazione di Ittiri hanno svolto le indagini con l’aiuto dei filmati di videosorveglianza, raccogliendo inoltre le testimonianze di chi aveva assistito alle minacce. In breve tempo i militari sono riusciti a raccogliere specifici e inequivocabili indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che ora si trova nel carcere di Bancali.

RIPRODUZIONE RISERVATA