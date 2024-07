Minacce a indagati e genitori  

Mancano pochi giorni alla manifestazione organizzata a Ilbono contro uno degli autori del maltrattamento del gattino (gli altri responsabili che hanno filmato e diffuso in rete il video e che morivano dalle risate sono di altri due paesi della zona e rischiano di concorrere nel reato con la stessa imputazione). La manifestazione è confermata e il clima si sta già surriscaldando. Non si conosce, però, quale sarà la portata della manifestazione.

Allerta

Il sindaco Giampietro Murru non vuole entrare nel merito della questione. «Siamo in contatto con la Questura – si limita a dire – in vista della manifestazione di domenica e i servizi sociali del comune stanno seguendo la vicenda da vicino. Poi starà alla giustizia minorile fare il suo corso».Davide Burchi, sindaco di Lanusei, luogo in cui è avvenuto il fatto commenta: «Il problema è che parliamo di un fatto gravissimo, da condannare in maniera ferma e la risposta deve andare ad intercettare il disagio per affrontarlo nella giusta maniera. La Carta costituzionale prevede che siano altri soggetti ad avere la competenza sanzionatoria, il reato dovrà essere valutato dalla Procura della Repubblica e giudicato da un tribunale. Senza sconti. I giudizi si fanno nei tribunali».

Minacce e tensioni

Quanto alle degenerazioni che viaggiano sui social media, tra insulti e illegalità (nomi e volti di minori indagati in procedimenti penali) il sindaco di Lanusei è categorico. «Dispiace che si faccia di tutta l’erba un fascio. Non siamo tutti conniventi rispetto a certe dinamiche, noi possiamo guardare dritto in faccia tutti. Lanusei e l’Ogliastra sono terra di lavoratori, di persone credibili e serie e che danno il giusto credito alle istituzioni e il giusto peso a tematiche importanti come il rispetto degli animali».

L’ondata di indignazione è partita in principio da concittadini dei ragazzi e poi si è allargata a macchia d’olio fino ad oltrepassare i confini regionali. E continuano i commenti d’odio e le minacce nei confronti dei ragazzi, tutti minorenni, e delle famiglie, così come gli utenti continuano a condividere i nomi dei presunti responsabili e le loro foto a volto scoperto, come se non fosse un reato anche quello.

