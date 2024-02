Mina, un duro che sa sorridere 

È grande, Yerry Fernando Mina Gonzalez. Grande grande, quasi due metri d'altezza, e sorride tanto. Ma, come sottolineato dal ds Nereo Bonato a fine conferenza, il nuovo difensore del Cagliari sorride tanto fuori, ma è cattivo in campo. Una manna per una squadra troppo buona, soprattutto là dietro. E tra un sorriso e l'altro, manda subito un messaggio alla Roma e a un altro peso massimo, Romelu Lukaku: «Preoccupato? Sono loro che devono preoccuparsi di noi, non noi di loro». Bienvenido, Yerry.

Una carezza in un pugno

Elegante, lupetto nero e giacca color crema. Lo sguardo cerca e trova quello della moglie Yeraldin e la piccola figlia Kristine, tutù rosa e subito una maglietta rossoblù addosso. Mina chiarisce subito: «Il mio nome si legge Yerry (“Ierri”), Yerry Mina e sono felice, molto felice di essere qui. Sono contento per me, per la mia famiglia e per i miei cari che mi sono vicini. Sono qui per aiutare la squadra». Scherza, il colombiano, che però in campo non concederà sconti a nessuno: «La Serie A italiana mi motiva tantissimo, mi piace giocare nei campionati più importanti (prima dell'Italia ha giocato nella Liga spagnola e la Premier inglese). Conoscevo già qualcosa di questa città, sono qui per dare il massimo e aiutare questo gruppo meraviglioso».

Se telefonando

E prima di sbarcare a Cagliari, Mina ha sentito al telefono un amico e connazionale come Victor Ibarbo: «Mi ha detto che stavo andando in una città meravigliosa, con un gran pubblico». Impatto positivo: «C'è un mister, Ranieri, con grande esperienza. Tutti me ne hanno parlato bene. E ho trovato un gruppo eccezionale, una vera famiglia, a partire dal presidente». Fin dal primo giorno ha ravvivato lo spogliatoio, anche grazie a un comitato di accoglienza particolare: «Ci sono Nandez e Lapadula che parlano spagnolo come me, questo mi aiuta. Siamo entrati subito in confidenza. Loro due, poi, li conosco bene, ci siamo incontrati in partite con le rispettive nazionali. Mi piacciono, sono giocatori con grande “garra”. Come me».

Si affida allo spagnolo, scherza e sorride con tutti. «Sorridere è importante sempre, è una mia caratteristica, a prescindere da tutto. Ma amo anche combattere, è la mia caratteristica principale. Arrivo qui con umiltà, voglia di imparare da un grande mister e dai compagni. Dovremo essere capaci di reagire ai momenti complicati, tutti insieme». All'orizzonte ci sono la Roma e Lukaku: «Loro devono preoccuparsi di noi, non noi di loro. Questo è un gruppo con giocatori di grande qualità. Troveremo una grande squadra, siamo consci delle difficoltà ma anche del nostro valore».

Pronto

Nessun dubbio quando gli si chiede della condizione. «Sto bene, sono pronto e voglio dare il massimo. Tutti dobbiamo dare il massimo». La maglia numero 26 perché il 13 che ha portato all'Everton e in nazionale è dedicato per sempre a Davide Astori. Mina è pronto a tutto: «I gol? Prima di tutto sono un difensore, il mio lavoro è difendere». Yerry mette la corazza: «Voglio trasmettere la mia voglia ai compagni. Sono un combattente e quando perdo mi arrabbio. Ma l'importante è dare sempre il massimo e uscire dal campo a testa alta».

