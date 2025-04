Mina tra Fiorentina, salvezza e rinnovo 

Il giorno di Pasquetta la Fiorentina, il prima possibile la salvezza, poi il rinnovo. Il Cagliari nel destino per Yerry Mina, che pensava di essere di passaggio nell’Isola quando è sbarcato per la prima volta a gennaio del 2024, e ora è pronto a piantarci le tende. Se ne parla ormai da settimane nella stanza dei bottoni rossoblù. Sabato sera a Milano, subito dopo la gara dell’Inter, c’è stato il briefing con i propri agenti, certificato poi su Instagram dallo stesso difensore colombiano, sempre più convinto di aver trovato l’habitat ideale (dal punto di vista tecnico, ma anche societario, ambientale e climatico) per chiudere la carriera, almeno quella europea. Poi si vedrà. In ballo, infatti, non c’è soltanto una stagione, come nell’ultimo accordo. L’idea è quella di allungare per altri due anni, se non addirittura tre, il contratto che scade in teoria il 30 giugno. Magari inserendo una clausola rescissoria.

Avanti insieme

Il Cagliari e Mina si sono trovati quasi per caso e ora non riescono più a fare a meno uno dell’altro. Punto di riferimento tecnico e carismatico, sia l’allenatore Davide Nicola sia il presidente Tommaso Giulini sono convinti che la sua esperienza e la sua autorevolezza possano favorire la crescita di un gruppo giovane e di prospettiva, oltre a fare la differenza in campo. Soprattutto quando non ci sarà più Leonardo Pavoletti, tra un anno. L’idea intriga - e non poco - l’ex giocatore dell’Everton che ha legato con molti compagni e ha trovato nel clima sardo un ottimo alleato per gestire i vari acciacchi che lo stanno condizionando da qualche annetto. Non proprio un dettaglio, quest’ultimo. Anche sul piano economico non dovrebbero esserci particolari ostacoli, le parti avrebbero trovato il giusto compromesso. Il Cagliari sarebbe, infatti, disposto a fare un piccolo sforzo considerato lo spessore, lui un passo indietro. Ora manca solo la salvezza.

Viola nel mirino

E la spallata decisiva, almeno virtualmente, il Cagliari potrebbe darla già lunedì prossimo alla Unipol Domus vincendo contro la Fiorentina, proprio la squadra con cui Mina è arrivato in Italia due estati fa. In viola non è andata benissimo, l’infortunio all’inizio ha condizionato poi le gerarchie difensive e scelte tecniche, sino all’addio anticipato. «Dal punto di vista dell’ambiente e dei rapporti umani conservo comunque un bellissimo ricordo di quei sei mesi a Firenze», ha tenuto a precisare il colombiano anche in una recente intervista, al di là del rimpianto professionale colmato in tempo reale con la maglia rossoblù. Nonostante siano cambiati gli scenari e gli obiettivi, infatti, ha trovato un suo equilibrio. Con la speranza di prendersi poi la rivincita in campo nello scontro diretto. Ha perso entrambe le gare giocate sinora, tra la passata stagione e l’andata dell’attuale torneo. Questa magari è la volta buona.

