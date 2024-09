Mina torna giusto in tempo per Lukaku 

Potrebbe esserci anche Yerry Mina questo pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Dopo il cartellino giallo rimediato nella notte tra venerdì e sabato contro il Perù, il difensore non avrebbe comunque giocato per squalifica (era diffidato) la gara di oggi con l’Argentina. Così, d’accordo col ct Lorenzo, ha deciso di lasciare il ritiro della Colombia e anticipare il rientro a Cagliari per preparare al meglio la gara col Napoli. E in particolare, la sfida nella sfida con Lukaku, il suo primo avversario con la maglia rossoblù, lo scorso febbraio, appena arrivato dalla Fiorentina.

Il guanto di sfida

«Preoccupato? Credo che sarà lui a doversi preoccupare di noi», disse, spavaldo, Mina il giorno della presentazione, a tre giorni dalla sfida con la Roma, dando subito l’idea della personalità e del temperamento con cui affronta gli avversari. E in effetti, quella sera all’Olimpico i giallorossi hanno stravinto, sì, ma l’attaccante belga non ha “visto palla”. È stato praticamente annullato dal centrale colombiano. Che oltre a volersi aggiudicare di nuovo il duello personale, stavolta spera, però, di portarsi a casa anche i tre punti.

La gestione

In campo per tutto il secondo tempo a un buon ritmo contro il Perù, ha fatto così un ulteriore step nella ricerca della condizione atletica ideale. E punta, manco a dirlo, a una maglia da titolare domenica alla Domus. Riferimento assoluto, non solo tecnico, per Nicola che sta provando a gestirlo in modo diverso rispetto al passato in allenamento, e nel corso della stessa partita, per prevenire in questo modo gli infortuni che lo hanno frenato e condizionato negli ultimi anni. Il fatto che sia tornato anzitempo dalla Colombia, agevola senza dubbio il percorso verso il match e rassicura l’allenatore che potrà sperimentare da subito la linea a tre difensiva anti-Napoli, con Mina, appunto, al centro, l’ex Luperto a sinistra e uno tra Palomino (favorito) e Zappa (recuperato, in ogni caso) a destra.

Lukaku nel mirino

L’esperienza, soprattutto in questi casi, pesa quasi quanto il talento o la reattività. E Mina, nonostante l’età e gli acciacchi vari, ha dimostrato nei primi nove mesi in Sardegna di poter reggere il confronto con chiunque. Giocando spesso d’anticipo, talvolta d’astuzia. E guidando, allo stesso tempo, il reparto con autorevolezza ed efficacia.

Impegnato sino al 14 luglio negli Usa con la Copa America, per questo ha iniziato solo ad agosto la preparazione, approfittando anche del fatto che avrebbe saltato la prima partita contro la Roma per un turno di squalifica che si trascinava dallo scorso campionato. Appena ha potuto, però, Nicola lo ha gettato nella mischia. «Per noi è un giocatore troppo importante e l’integrazione avviene più rapidamente in partita», ha spiegato lo stesso allenatore. Così, Mina ha giocato i primi 67 minuti col Como e tutti i 90 a Lecce. Più i secondi 45 con la maglia della Colombia contro il Perù. Un passo alla volta verso la partitissima col Napoli di Lukaku. Proprio lui. Ancora lui.

