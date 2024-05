Mina tiene Sir Claudio col fiato sospeso 

Assemini. Fiato sospeso sino a domani mattina, quando Ranieri farà il punto con lo staff medico e parlerà con i diretti interessati per capire con chi potrà giocarsela con il Lecce, scontro diretto per la salvezza in programma alle 12.30 alla Domus.

Qualcosa si muove dall’infermeria rossoblù, lentamente per ora. Oristanio, Dossena e Nandez stanno meglio, ha detto l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa di ieri ad Asseminello. Tutti, in ogni caso, continuano a svolgere un lavoro parziale, così come Pavoletti, in attesa della rifinitura in programma questa mattina, al termine della quale sarà tutto più chiaro. Comprese le condizioni di Mina. «Ancora non lo vedo», si è limitato a dire Ranieri creando non poca apprensione. Il colombiano, lasciato a riposo già a Marassi, potrebbe riaggregarsi oggi al gruppo, giusto in tempo per la sfida con i giallorossi di Gotti. E se darà la propria disponibilità, giocherà. «Da quando Mina è arrivato la squadra ha cambiato volto e fisionomia», ha sottolineato lo stesso tecnico. «Ha dato tranquillità e sicurezza a tutti. È mancato contro il Monza e abbiamo perso, è mancato contro il Genoa e abbiamo perso. Per noi è un giocatore importante e imprescindibile». Sicuramente out, invece, Jankto, Viola e Mancosu. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA