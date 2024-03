Mina tedesca fatta brillare in mare aperto 

Un’altissima colonna d’acqua nel punto in cui è stata fatta esplodere la mina, residuato bellico della Seconda guerra mondiale, trovata al largo del porto cittadino. Spettacolare operazione degli artificieri del Comsubin (il Comando subacquei e incursori della Marina militare) distaccati al nucleo Sminamento difesa anti mezzi insidiosi.

L’ordigno che conteneva oltre di tre quintali di esplosivo era stato spostato ieri in un tratto di mare più sicuro e nel quale era possibile seguire la procedura nel rispetto dell’ambiente marino. Concluse le operazioni per lo spostamento, dopo aver liberato il tratto di mare intorno al punto prescelto, gli artificieri hanno fatto brillare la mina. Era un ordigno tedesco del tipo Gy ed era stato localizzato a una profondità di 38 metri nelle acque del porto. Dopo il ritrovamento, la Prefettura aveva dato disposizione di procedere con urgenza all’operazione per far brillare l’ordigno.

