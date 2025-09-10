VaiOnline
I sette nazionali.
11 settembre 2025 alle 00:26

Mina si prende la scena anche in Colombia 

In campo per tutti i 90’ e in gol: «Adesso arriva il bello: prepariamoci per i Mondiali» 

Un gol per chiudere in bellezza la sosta nazionali. È quello che ha realizzato Yerry Mina ieri notte in Venezuela-Colombia, ultima partita dei Cafeteros nella vincente campagna di qualificazione ai Mondiali. Match finito con un punteggio tennistico: 3-6 a Maturín, col difensore del Cagliari che ha siglato il momentaneo 1-1 al 10' con un imperioso stacco di testa su corner di James Rodríguez, esultando come da tradizione ballando coi compagni.

Super Yerry

Mina non aveva giocato nella prima partita della sosta, il 3-0 alla Bolivia che ha dato alla Colombia l'accesso diretto ai Mondiali, mentre il ct argentino Lorenzo (ex difensore del Bari stagione 89-90) l'ha schierato 90' nella seconda, una gara che per i suoi era ininfluente mentre per il Venezuela era decisiva (la sconfitta è costata il sorpasso della Bolivia, che andrà a fare i playoff, e l'addio alle speranze di poter giocare i Mondiali). «Questa maglia significa molto per me e per tutti i colombiani», ha commentato Mina, atteso nelle prossime ore a Cagliari (salvo ritardi aerei) col primo e unico allenamento nell'avvicinamento al Parma previsto per domani mattina. «Sono contento di quanto ha fatto la squadra, abbiamo saputo mantenere la calma e lottato fino alla fine per completare al meglio il girone. Adesso arriva il bello: ci prepareremo con grande impegno per i Mondiali».

Nota stonata
Non è stata una sosta positiva per Zito Luvumbo, visto l'infortunio rimediato con l'Angola. Ha giocato solo la prima partita, persa 0-1 con la Libia giovedì scorso e dove è stato sostituito all'intervallo, mentre non era nemmeno in panchina nella seconda (vinta 3-1 sulle Mauritius martedì sera) complice il problema fisico. È rimasto fuori, pur convocato, anche il giovane centrocampista Joseph Liteta che ha guardato dalla tribuna la sconfitta per 0-2 dello Zambia col Marocco, unica gara della sua nazionale in quest'ultima settimana.

I successi
Il primo a tornare, già da martedì, è stato Adam Obert e dopo aver festeggiato con la Slovacchia. Due vittorie in altrettante gare per avviare al meglio il girone di qualificazione: spicca il 2-0 sulla Germania di giovedì scorso, dove il difensore del Cagliari era in panchina, ma non è da meno lo 0-1 su Lussemburgo di domenica (nel quale è entrato all'intervallo) perché la Slovacchia ha sofferto tantissimo e trovato il gol vittoria al 90'.

Azzurrini

Doppio successo anche per l'Italia Under-21 di Riyad Idrissi e Marco Palestra, rientrati ieri in Sardegna, nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. Il terzino di Sadali ha debuttato con gli Azzurrini nel 2-1 al Montenegro, dove è stato sfortunato protagonista dell'errore costato il momentaneo svantaggio e ha poi giocato fino al 61', mentre nello 0-1 in Macedonia del Nord ha rilevato Pafundi al 29'. L'altro esterno ha invece collezionato tutti e 180'. Per Semih Kılıçsoy 90' con ammonizione in Turchia-Croazia 1-1, sempre con l'Under-21: lui e Liteta saranno di nuovo a disposizione del Cagliari da oggi.

