Mina si è ripreso il posto in rossoblù 

Il Cagliari ora ha anche Yerry Mina in più. Sabato scorso a Udine la prima stagionale, dopo che il colombiano aveva saltato tutto il precampionato e le prime quattro giornate, fra riposo extra per via dei Mondiali e un leggero acciacco. Un’opzione (e che opzione) in più per Fabio Pisacane, che dal pacchetto arretrato ha avuto numeri eccezionali nel primo blocco di gare: solo due gol subiti, miglior difesa di tutta la Serie A e dei cinque principali campionati europei.

Risorsa preziosa

Appena Mina ha dato garanzie dal punto di vista della tenuta, Pisacane non ci ha pensato due volte a reinserirlo: in Friuli ha riportato Deiola a centrocampo (anche se poi nella ripresa è di nuovo scalato dietro, con la difesa a tre) e schierato il numero 26. Che non si è risparmiato, con duelli accesissimi con i vari Davis, Gueye e Zaniolo. In particolare il secondo, che in campo ha chiuso due volte in maniera decisiva (38’ e 53’) e poi ha “beccato” per una caduta in area a suo avviso troppo accentuata. I dati del suo esordio stagionale sono ottimi: 54 palloni toccati, 100% di precisione nei passaggi (35 su 35), nemmeno un fallo commesso (uno subito), 3 palloni recuperati, 7 duelli vinti. Si è definitivamente ripreso il Cagliari, dopo aver guardato i compagni dalla panchina con Parma e Atalanta (dove Pisacane, a gara in corso, gli aveva preferito Kofler) e dalla tribuna con Inter e Lecce.

In festa

Mercoledì scorso, Mina ha compiuto 32 anni: a festeggiarlo, tra gli altri, l’Everton che ha pubblicato sui social un video con i suoi migliori momenti in maglia Toffees. Ormai è tra i più esperti del Cagliari: sia a livello anagrafico, Gagliardini l’unico più grande di lui seppur di pochi mesi, sia come presenze in rossoblù (più delle sue 73 solo Adopo con 86, Obert con 130 e Deiola con 228). Ha cominciato la quarta stagione a Cagliari, con la clausola scivolata via a luglio senza scossoni anche per una scelta di vita (c’era una ricca offerta dalla Turchia). La sua leadership non è in discussione, sulla presenza in campo toccherà a Pisacane – viste le ottime risposte del quartetto Zé Pedro, Deiola, Rodríguez e Obert – scegliere il miglior assetto. Non è escluso che qualche volta andrà in panchina, ma di certo non sarà una bocciatura. Anche perché avere Mina al 100% è un vantaggio notevole e con lui la difesa può essere a quattro o a tre.

Niente viaggio

Dal suo arrivo a febbraio 2024, la sosta significava sempre corsa contro il tempo per riavere Mina a disposizione. Più volte, i suoi rientri dal Sud America sono avvenuti alla vigilia o a due giorni dalla partita: addirittura, un anno fa, giocò e segnò contro il Parma dopo un viaggio intercontinentale e un solo allenamento in gruppo. Ora, invece, il ct Néstor Lorenzo (che ai Mondiali lo ha utilizzato solo 2’, negli ottavi con la Svizzera) non lo ha convocato per le amichevoli. A ringraziare è il Cagliari, che potrà gestirlo al meglio ad Asseminello in vista della ripresa con la Juve. Partita dove l’esperienza e il carisma di Mina serviranno eccome.

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