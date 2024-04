Il trittico di fuoco si è trasformato in un trampolino di rilancio per il Cagliari, padrone ormai del proprio destino. Tra Atalanta, Inter e Juventus ha conquistato 5 punti e recrimina, addirittura, per i mancati successi con nerazzurri e bianconeri. Prossima tappa a Marassi contro il Genoa: si giocherà lunedì 29 alle 20.45. Tra i protagonisti della svolta, c’è sicuramente il difensore colombiano Yerry Mina che si è caricato la squadra sulle spalle.

