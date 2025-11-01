Mina si allena, domani vuole esserci 

Mina c’è e si allena regolarmente con i compagni nella seduta pomeridiana al Crai Sport Center di Assemini. Rimasto in panchina dall’inizio alla fine nel match col Sassuolo, il difensore colombiano del Cagliari spera quindi di esserci domani all’Olimpico contro la Lazio (fischio d’inizio alle 20.45). Torna Radunovic, continuano a svolgere, invece, un lavoro differenziato Deiola, Rog e Pintus. Chiaramente assente Belotti.
Oggi è in programma la rifinitura al mattino, a seguire il pranzo, poi la partenza per Roma.
