Mina sempre out, anche Coman a rischio 

Nuova tappa di avvicinamento al match di sabato a Como (fischio d’inizio alle 15) per il Cagliari, ieri al “Crai Sport Center” di Assemini. Oltre Mina, rischia di dare forfait anche Coman che si è limitato a una serie di lavori individuali per smaltire il solito fastidio al tendine d’Achille del piede sinistro che si trascina ormai da qualche settimana. La sua situazione verrà in ogni caso monitorata giorno per giorno dallo staff medico, venerdì mattina prima della partenza verrà poi presa una decisione.

Mina ai box

Sicuramente out, invece, il difensore colombiano che sta svolgendo delle terapie in attesa che il dolore svanisca dopo la lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Per lui la stagione potrebbe essere già finita, anche se in questo anno e mezzo in rossoblù ha stupito per i suoi recuperi clamorosi. Il punto clinico verrà in ogni caso fatto lunedì prossimo, nella settimana che porta a Cagliari-Venezia. Nessun rossoblù squalificato, inevitabilmente sotto la lente i cinque diffidati: sono Obert, lo stesso Mina, Luperto, Marin, Pavoletti e Zappa.

La mobilitazione

I tifosi rossoblù si stanno preparando, intanto, a “invadere” Como. Nonostante la limitazione della vendita dei biglietti ai possessori della fidelity card del Cagliari Calcio, oltre trecento i biglietti acquistati per il settore ospiti del “Sinigaglia” in un solo giorno. Il numero, insomma, è destinato a salire da qui a sabato. (f.g.)

