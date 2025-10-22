Mina non torna ancora in gruppo 

L'allarme per Yerry Mina non cessa. Anche ieri il colombiano ha svolto un lavoro personalizzato, dopo essere uscito al 68' di Cagliari-Bologna per affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Un problema che verrà gestito fino alla gara di Verona: sarà rivalutato in questi giorni, a cominciare dall'allenamento di stamattina, per una decisione su convocazione ed eventuale impiego. Con lui ieri erano a parte anche Di Pardo, Pintus, Radunović e Rog come già avvenuto nella seduta di ripresa martedì pomeriggio.

I biglietti

Buono il dato del settore ospiti per domenica: al momento già sicuri oltre 300 tifosi rossoblù, nonostante i residenti in Sardegna possano acquistare i biglietti solo se in possesso del programma di fidelizzazione. E oggi, alle 17, inizia la vendita libera per Cagliari-Sassuolo del turno infrasettimanale, giovedì 30 ottobre alle ore 18.30 alla Unipol Domus.

L’arbitro

Al Bentegodi l'arbitro sarà Federico Dionisi de L'Aquila. Precedenti pessimi col Cagliari: nessuna vittoria, 5 sconfitte in 6 partite (tutte in trasferta, l'ultima 3-0 col Genoa il 29 aprile 2024). Nell’unica non persa, 1-1 a Empoli del febbraio ‘22, si infortunò in avvio di gara e venne sostituito al 14' dal quarto ufficiale Marini. (r. sp.)

