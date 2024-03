Mina, mai più senza di lui 

A Empoli il Cagliari ha centrato il quarto “clean sheet” stagionale, il secondo lontano dalla Domus dopo quello dell'esordio a Torino (0-0 con i granata). Tra i tanti protagonisti, soprattutto il gigante di Guachené, al secolo Yerry (leggasi Ierri, come specificato dallo stesso colombiano) Fernando Mina Gonzalez, uno che con la forza del sorriso ha ribaltato il Cagliari e il suo destino.

A fine gennaio è bastato il suo arrivo per registrare una retroguardia che, per buona parte della stagione, sembrava la banda del buco. Due partite per conoscere i compagni e gli schemi di Ranieri, ma soprattutto per ritrovare quel ritmo partita perso nella prima parte di stagione a Firenze, passata in panchina. Poi Mina si è preso il bastone del comando. Nelle ultime tre partite, giocate in coppia con Dossena, il Cagliari ha subito appena due reti, lasciando solo dieci conclusioni totali nello specchio. Merito di un giocatore che ha portato in dote esperienza e personalità debordanti.

Questione di testa

Il sorriso si trasforma in ghigno quando Mina entra in campo. Il colombiano si incolla all'attaccante rivale anche a palla lontana, parla con i compagni e l'avversario, a cui dedica una marcatura psicologica, asfissiante e logorante. Anche in questo caso, vengono in soccorso i numeri delle cinque gare di Yerry in rossoblù. Contro la Roma, all'esordio, nei 69' giocati, Mina si è attaccato a Lukaku, commettendo solo un fallo e subendone due. Contro la Lazio, altri 74', addirittura nessun fallo commesso e uno subito. Fedina penale immacolata anche contro Udinese e Napoli, zero falli fatti e, anzi, tre subiti da avversari che soffrono il suo pressing mentale. A Empoli, in un clima da battaglia, Mina ha randellato da par suo, con tre falli fatti (e uno subito), ricevendo anche la prima ammonizione e sfruttando tutta la collezione di trucchi del mestiere. Se Ranieri cercava un Giovannelli o un De Paola, lo ha trovato in questo ragazzone che fa infuriare i tifosi avversari e innamorare quelli che stanno dalla sua parte. Lui, dall'alto dei suoi quasi due metri, dopo la vittoria, ha festeggiato con i compagni, di cui è diventato subito beniamino. Messa via la corazza, il guerriero ha di nuovo indossato il sorriso buono. Sui social una storia dedicata alla piccola Kristine, davanti alla tv con una maglietta rossoblù, e l'avviso ai naviganti: «Dimostrazione di carattere e grinta per ottenere tre punti molto importanti. Questa è la strada, continuiamo insieme. Ogni onore e gloria siano a te Signore Jesus». La missione salvezza è appena cominciata.