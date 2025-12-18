VaiOnline
Il punto.
19 dicembre 2025 alle 00:33

Mina in campo, Borrelli ancora no 

Mina in campo, Borrelli no. Notizie agrodolci dall’allenamento che il Cagliari ha svolto ieri pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini davanti a duecentocinquanta tifosi in festa. Il difensore colombiano ha recuperato dalla contusione al ginocchio che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite (più quella di Coppa Italia) e sarà quasi certamente nell’undici che romperà il ghiaccio domenica alle 12.30 alla Domus contro il Pisa.

Un recupero importante per il tecnico rossoblù Pisacane che dovrà ora decidere chi sarà a cedergli una maglia: Rodriguez o Luperto? Col trascorrere dei giorni, si assottigliano, invece, le possibilità di un recupero dell’ex attaccante del Brescia, tradito da una caviglia nell’ultimo match a Bergamo dove, infatti, è uscito dopo soli tredici minuti dall’inizio della ripresa. Ancora ieri si è limitato a svolgere delle terapie e difficilmente sarà tra i convocati, al massimo per la panchina

Oggi nuovo test ad Asseminello, decisiva poi la rifinitura domani mattina. Assenti certi Felici, Belotti e Zé Pedro. E non ci saranno chiaramente Luvumbo e Liteta, che hanno raggiunto le rispettive Nazionali (l’Angola l’attaccante, lo Zambia il centrocampista) in vista della Coppa d’Africa in programma da domenica in Marocco. (f.g.)

