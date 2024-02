Mina, il carattere che serve 

Yerry Mina, che è nato colombiano ma nella sua vita ha dovuto arrangiarsi a parlare, oltre allo spagnolo, il portoghese (quando giocava nel Palmeiras, in Brasile), l’inglese (ai tempi dell’Everton) e l’italiano (con Fiorentina e, adesso Cagliari) probabilmente non lo sa. Ignora che in Sardegna si usa una parola, sarda naturalizzata italiana, un verbo per la precisione: barrosare (cioè, fare il barroso ). Volendo tradurla in italiano, si potrebbe definire così: “ciò che lui ha fatto lunedì sera con Lukaku”. Lui cosa vuole dire quella parola non lo sapeva, ma ai tifosi del Cagliari è piaciuto parecchio. Ha ricordato un po’ un altro gigante in rossoblù, Bruno Alves.

Il duello

Pur essendo entrambi stati Toffes (letteralmente caramelle), termine con cui si indicano in Inghilterra quelli dell’Everton, Mina e Lukaku si sono scambiati poche “dolcezze”. Yerry l’aveva detto chiaro alla vigilia: «Sarà lui a doversi preoccupare di me». E così ha fatto, barrosando per tutti i 66 minuti in cui Ranieri l’ha lasciato in campo. L’ha seguito, l’ha anticipato, l’ha infastidito, ha ringhiato contro il belga (e non solo lui) quando si è lamentato, l’ha sovrastato di testa, l’ha mandato fuori tempo e a volte fuori gioco, per non dire fuori di testa. Magari dovrà imparare organizzarsi meglio con i compagni quando decide di scattare per mettere in offside gli avversari (Makoumbou stava per combinare un guaio proprio in occasione del gol annullato a “Big Rom”), ma almeno quello che veniva considerato l’attaccante più pericoloso, è rimasto a bocca asciutta, dopo la doppietta dell’andata.

La leadership

Certo, nessuno dimentica che la Roma ha vinto 4-0 (quattro a zero), assaltando l’area rossoblù dalle fasce con le “catene” formate da Angeliño ed El Shaarawi a sinistra e da Karsdorp e Dybala a destra, ma Yerry, sinché ha avuto fiato, ha mostrato di avere chiaro in testa ciò che doveva fare. Ha chiesto spesso la palla (le cifre parlano di di 84% nella disponibilità a ricevere il passaggio, valore più alto tra i 22 in campo), ha comandato la difesa con gesti e con parole, da autentico leader. E d’altronde aveva accanto compagni di reparto giovani (Dossena e Zappa) o addirittura giovanissimi (nel caso di Obert).

L’apprezzamento

Anche Claudio Ranieri, difensore vecchio stampo, a fine gara ha avuto parole di apprezzamento per il centrale colombiano, che potrà sicuramente tornare buono nel corso del campionato, per quanto sia avventato dare un giudizio definitivo (per info rivolgersi a Terni, rif. Gaston Pereiro ), anche perché andrà valutata la tenuta fisica. Mina in Italia ha giocato pochissimo (184’ minuti con la Fiorentina in sei presenze) e in questa stagione ha poco più di 200 minuti con la Nazionale dei Cafeteros , con la quale si è infortunato a settembre. Però ha statistiche beneauguranti: con la Viola, una sconfitta (0-1 con la Juve, lui in campo nei 2’ finali) e cinque vittorie, compresa quella sul Bologna ai rigori (uno segnato da lui) in Coppa Italia; con la Colombia, due vittorie e un pareggio.

Quando è arrivato ci si è concentrati più sulla pronuncia del nome ( Gerri o Ierri ) e sulle battute a sfondo musicale, legate al cognome, Mina. Ma lui è nato il 23 settembre 1994, giorno in cui l’Isola salutava Maria Carta e applaudiva Sting in concerto a Sassari. Tutt’altra musica, insomma. Intanto le ha cantate a Lukaku, adesso deve evitare che gli avversari, come la Roma, le suonino alla difesa rossoblù.

