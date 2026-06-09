Mina ha portato il Cagliari al Mondiale 

Alla fine era ciò che voleva. Negli ultimi due anni il vero grande obiettivo di Yerry Mina era il secondo Mondiale con la sua Seleccion . In trasparenza, sotto la maglia rossoblù, c’era sempre quella amarillo della Colombia. Salvare il Cagliari, certo, ma anche convincere Nestor Lorenzo, il ct argentino dei Cafeteros (è stato anche difensore del Bari nel 1989-90 e vicecampione del mondo) a portarlo alla World Cup. Ce l’ha fatta e, senza volerlo, sarà anche l’ambasciatore rossoblù in Messico, dove la Colombia debutterà il 18 giugno contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro e dell’ex rossoblù Eldor Shomurodov.

Rossoblù e World Cup

Quello che inizia domani è il secondo Mondiale per Mina, non il terzo. Aveva esordito con il botto nel 2018, segnando tre gol in tre partite (record assoluto per un difensore), compreso quello nella sconfitta contro l’Inghilterra. Agli inglesi piacque, se è vero che l’Everton lo acquistò quell’estate dal Barcellona, dove era approdato a gennaio dello stesso anno. Nel 2022, però, il girone di qualificazione della Comnebol, vede la nazionale andina chiudere sesta, mancando anche lo spareggio. Fatale la sconfitta interna con il Perù di Gianluca Lapadula che vince 1-0 a vendica lo 0-3 (con gol di Mina) incassato a Lima. Adesso, dopo una qualificazione più agevole (ben 6 pass disponibili per 10 squadre, più una agli spareggi: uno schiaffo all’Italia e alle altre europee escluse) l’occasione di un secondo Mondiale, magari non da protagonista, visto che il bolognese Locumì sembra favorito per un posto da centrale. Nell’ultima amichevole, vinta 2-0 con la Giordania a San Diego, Yerry è entrato al 75’.

Precedenti

I precedenti dei giocatori sudamericani del Cagliari al mondiale riguardano gli uruguaiani, ma non solo. Meritano una citazione anche due peruviani. Alberto Gallardo a Cagliari era considerato uno che buttava i palloni nel canale (fuori dallo stadio Amsicora) ma in Sudamerica era una stella di assoluta grandezza. Fu lui a segnare una delle due reti della blanquirroja nella sconfitta per 4-2 con il Brasile di Pelè a Mexico ‘70, in una partita (che in Perù considerano vergognosa) che meriterebbe un romanzo. L’altro gol lo marcò Teofilo Cubillas, del quale Julio Cesar Uribe era considerato l’erede. Giocò nel Cagliari dopo il Mondiale del 1982, in cui fu avversario dell’Italia poi vincitrice: erano anni nei quali in Sudamerica veniva collocato dietro Maradona e Zico. Nel 1990, in Italia, l’Uruguay schierava Herrena, Francescoli e Fonseca, con Oscar Washington Tabarez in panchina. Restarono in Italia, trasferendosi tutti al Cagliari, tranne il Maestro, che arrivò quattro anni dopo.

L’altro colombiano

Yerry Mina arriva ai Mondiali con 54 presenze in nazionale. Sabato cadeva il decimo anniversario del debutto avvenuto il 7 giugno del 2016, curiosamente negli Stati Uniti (a Pasadena): pochi minuti nel successo contro il Paraguay. Non era ancora passato un anno dall'ultimo dei 15 match in amarillo di Victor Ibarbo, che a Cagliari ha lasciato tanti rimpianti con il suo svogliato talento. Lui aveva giocato, prima di vestirsi di rossoblù, due partite ai Mondiali brasiliani del 2014.

La Serie A

Due, come detto, i colombiani della Serie A ai Mondiali: con Locumì ci sono altri 4 uomini del Bologna, mentre Mina è l’unico del Cagliari. Ci sarebbe potuto essere anche Kilicsoy (che non ha convinto Pisacane, figuriamoci Montella) o Sulemana, che non è stato preso in considerazione dal Ghana. Con un solo rappresentante anche la Fiorentina (il croato Pongracic), l’Udinese (lo svedese Karlstrom) e il neopromosso Frosinone (l’algerino Ghedjemis). Lecce, Lazio e Monza non avranno giocatori ai Mondiali. Ben diversa la situazione del Milan (ne ha ben 10), di Inter e Atalanta (7), Juve e Roma (6). Quattro sono i giocatori di Napoli e Sassuolo, tre di Torino, Como e Venezia, due di Genoa e Parma: totale 66.

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