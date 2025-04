Mina: Giocato da squadra 

Premiato come Mvp dalla Lega appena finita la partita, l’ennesima da protagonista per Mina, indubbiamente uno dei punti forza del Cagliari anche quest’anno. «Siamo contenti per questo risultato, era difficile e abbiamo giocato da squadra prendendo un punto importante», tiene subito a precisare ai microfoni di Dazn l’esperto difensore colombiano anticipando, di fatto, il concetto poi sviluppato in sala stampa dall’allenatore Nicola.

Mina-Kouamé

«Nessuna partita è scontata in Serie A, nessuna», sottolinea Mina, che intravede la salvezza ma non abbassa certo la guardia, anzi. «È un campionato difficile», ribadisce. «È inutile in questa fase fare conti, andiamo avanti partita per partita. Con calma e serenità». Senza apprensione ma con la giusta determinazione. «Sappiamo di doverlo ancora conquistare, il nostro obiettivo, ma serve questo atteggiamento», insiste e già si prepara psicologicamente alle sfide con Inter e Fiorentina. Quest’ultima è stata la squadra che lo ha portato in Italia nell’estate del 2023 e nella quale ha conosciuto Kouamé con cui ha dato vita ieri a uno dei duelli più belli del match (sino a quando l’ivoriano è dovuto uscire per infortunio): «Un avversario tosto, oltre a essere una bella persona», afferma il centrale rossoblù, «ed è stato bello ritrovarlo. Tuttavia», precisa, «non era l’unico giocatore dell’Empoli forte. Anche gli altri erano sicuramente probanti».

Adopo e i tifosi

In grande spolvero Adopo che dà, pure lui, il giusto peso al pari appena ottenuto contro l’Empoli: «Conoscevamo le difficoltà della giornata, siamo stati bravi a combattere su tutte le palle soffrendo il giusto come era normale che fosse». I tifosi? «Ci hanno dato una grossa mano, noi corriamo e lottiamo soprattutto per loro e con loro». Gli ex? «È normale voler fare bella figura e dare ancora di più, ma siamo stati tutti bravi e mentalizzati per portare a casa un punto prezioso con cui continuare a lottare».

