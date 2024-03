Mina, Gaetano e Luvumbo, ci siamo 

Dopo l'abbraccio di Selargius, il Cagliari è tornato a lavorare al Crai Sport Center. Seduta di scarico per chi ha giocato al “Porcu” e attenzione rivolta a quei rossoblù che puntano al rientro. Mina, Gaetano e Luvumbo hanno proseguito nel loro lavoro di recupero dai rispettivi infortuni. La speranza, vedendo i progressi, è quella di ritrovarli in gruppo la settimana prossima, quella che porterà allo spareggio di Pasquetta col Verona. Sempre out, invece, Petagna, Pavoletti e Mancosu. Indisponibili, naturalmente, anche i nazionali. Hatzidiakos, dopo la vittoria contro l'Estonia, dovrà giocare la finale per la qualificazione agli Europei con la Grecia contro la Georgia, martedì 26. Sorride anche Shomurodov, a segno con l'Uzbekistan contro Hong Kong in una gara di qualificazione ai Mondiali.

Giornata speciale

Questa mattina ultimo allenamento della settimana. Sempre in mattinata, Pavoletti e Zappa saranno gli ospiti d'onore alla Domus per la “Special Cup-Intesa San Paolo”, torneo di calcio dedicato ad atleti paralimpici, con undici società sarde coinvolte. Ieri, invece, a Santadi si è giocato il “Cantina Santadi” con una rappresentativa dell'Academy rossoblù e due affiliate, il Santadi e il Marco Culurgioni di Giba. Alle premiazioni erano presenti Mina, Luvumbo, Sulemana e Radunovic.

