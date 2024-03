Mina, Gaetano e Luvumbo: ci siamo  

Dopo due giorni di pausa, questo pomeriggio si riapriranno i cancelli del Crai Sport Center per la ripresa degli allenamenti del Cagliari. Settimana speciale, questa, che porterà alla sfida contro il Verona alla Domus nel lunedì di Pasquetta.

Sotto osservazione

Manco a dirlo, il primo sguardo Ranieri lo lancerà verso Mina, Gaetano e Luvumbo. I primi due hanno saltato la trasferta di Monza, mentre l'angolano è stato costretto a disertare anche la gara con la Salernitana. Problemi muscolari per tutti e tre, con la speranza di avere il via libera per il ritorno in gruppo. Mina si era fermato per un fastidio al polpaccio a due giorni dalla trasferta in Brianza, mentre Gaetano aveva alzato bandiera bianca nell'intervallo con la Salernitana per un fastidio all'adduttore. Problemi muscolare al bicipite femorale, invece, per Luvumbo, fermatosi dopo poco più di 30' a Empoli.

Per tutti e tre, dopo l'assenza a Monza, una settimana di lavoro personalizzato, ringraziando la sosta. Da oggi lo staff medico cercherà di accelerare i tempi per restituire i tre titolari a Ranieri per una gara che vale una fetta di salvezza. Restano invece in infermeria, e senza speranze di recupero Petagna, Pavoletti e Mancosu. (al.m.)

