Mina-Fiorentina, undici mesi dopo 

Il suo balletto in “salsa choke” dopo un rigore calciato (e trasformato) contro il Bologna in Coppa Italia aveva fatto impazzire Firenze. Gli stessi compagni lo avevano condiviso in massa sui social. Stravedevano per lui e per il modo in cui si approcciava alla vita, a prescindere dal calcio, dunque, e dal ruolo, comunque di peso, che aveva all’interno dello spogliatoio. Yerry Mina ha indossato la maglia della Fiorentina solo sei mesi, di cui i primi tre, tra l’altro, condizionati da un infortunio e i successivi passati, per lo più, a ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile. Per poi esordire il 30 novembre, proprio contro la Juventus, nella partita più attesa dai tifosi gigliati. Sono stati, però, sei mesi intensi dal punto di vista dei rapporti, con tutti i componenti della squadra, con i vari staff e con la città in generale. Troppa concorrenza per un giocatore con quella caratura ed esperienza, evidentemente. Arrivava dai cinque anni con l’Everton e si era fatto ben altro film quando aveva deciso di lasciare la Premier League per trasferirsi in Italia. Così, alla riapertura del mercato a gennaio, ha ceduto alla corte del Cagliari, col quale già c’era stato un abboccamento in estate. Una scelta professionale ripagata dalle prestazioni e dai risultati, è stato, infatti, uno degli artefici della salvezza. E domani torna per la prima volta al Franchi da avversario. E da protagonista.

Il rilancio

Un leggero brivido lungo la schiena, giusto quello quando attraverserà il sottopassaggio che dagli spogliatoi porta al campo. Baci e abbracci con chi c’era anche la scorsa stagione e un motivo in più per vincere questa partita, importante per entrambe le squadre. Il colombiano non stava attraversando certo un periodo eclatante, tra l’espulsione all’Olimpico nella gara con la Lazio e la spinta a un cameraman durante un match in Nazionale per la quale è finito nel mirino dei media del suo Paese. È reduce, però, da una prova superlativa contro il Verona. Ha ritrovato lo spirito combattivo e la determinazione dei tempi migliori. Anche dal punto di vista atletico sembra essersi rinsavito.

È il momento giusto

Sta vivendo poi un momento speciale, sta per diventare padre per la seconda volta. E dopo la piccola Kris, è in arrivo un maschietto. Yerry e la moglie Geraldine lo hanno annunciato pubblicamente qualche giorno fa sui social mostrando le immagini dello spettacolare “baby shower” col quale avevano condiviso il momento con parenti e amici. «Il nostro castello si è ampliato. Ora non avrà solo il suo Re, la sua Regina e la sua Principessa, ma anche un bellissimo Principe che farà parte del nostro racconto», il post di Mina e signora. E quale occasione migliore, domani contro la Fiorentina, per festeggiare sul campo il lieto evento. Nei sei mesi a Firenze non ha avuto nemmeno il tempo di racimolare sassolini nella scarpa. È indubbio, però, che questa partita l’aspettava in particolar modo. Non è la partita della rivincita, ma poco ci manca.

RIPRODUZIONE RISERVATA