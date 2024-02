Mina: «Feriti ma carichi» 

Inizia, dunque, con un giorno d’anticipo, questo pomeriggio, la settimana che porta allo scontro diretto con l’Udinese in programma domenica al "Friuli” alle 15. Per l’occasione, Ranieri spera di recuperare Sulemana. Per gli altri rossoblù infortunati dovrà, invece, attendere fine febbraio, nella migliore delle ipotesi. Il primo a recuperare dovrebbe essere Oristanio, a seguire Hatzidiakos o Shomurodov. Più lunghi i tempi per Mancosu.

Parlano i nuovi

Dopo la gara con la Lazio, ha parlato solo il presidente Giulini per il Cagliari. Ieri ha voluto comunque dire la sua Mina, attraverso Instagram. «Siamo feriti dalla sconfitta in casa. L’unico percorso è continuare a lavorare e fidarsi per essere competitivi nelle partite che mancano. Tutti insieme: squadra e tifosi», ha detto il colombiano. «È così che raggiungeremo l’obiettivo». Già aveva rotto il silenzio sabato sera l’altro acquisto, Gaetano. «Volevamo riprenderla perché sappiamo di avere le qualità e il carattere. Che dovremo continuare a mettere nelle prossime partite: determinanti», ha sottolineato l’autore dell’unico gol rossoblù. (f.g.)

