mina esulta: una vittoria per il nostro popolo 

Non solo il recupero in extremis, quando la sua stagione poteva essere già finita un mese fa con l’infortunio in Cagliari-Fiorentina, anche il gol (primo stagionale) che ha sbloccato la partita salvezza. Per Yerry Mina festa completa, col rientro da titolare e la rete dell’1-0 all’11’ con un gran colpo di testa su punizione di Augello. «Sono felice per questo, orgoglioso di tutti i miei compagni per quello che abbiamo fatto: è una vittoria per il nostro popolo», le parole del difensore colombiano. Che però non vuole accontentarsi, perché ci sono ancora 90’ prima di finire il campionato: «Adesso andiamo a Napoli per chiudere al meglio, ci divertiamo e questa è la cosa più importante». Mina è in scadenza di contratto, anche se la società sta lavorando per estenderlo come già avvenuto un anno fa. Per ora lui rinvia il discorso: «Adesso pensiamo a festeggiare». Intanto, però, in campo ha confermato (anche con la gestione della gara, tra falli subiti e chiusure difensive) tutta la sua leadership e il suo valore, che va ben al di là del gol: «Non sono solo io, tutti facciamo il nostro lavoro. E la dedica per aver segnato va alla mia famiglia, mi dà sempre tanto in ogni momento». ( r.sp. )

