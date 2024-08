Mina e Palomino pronti per il Como  

Due giorni di riposo dopo il doppio debutto, tra Coppa Italia e campionato. I rossoblù si ritroveranno mercoledì al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione in vista della prossima partita, in programma lunedì alle 18.30 contro il Como, sempre alla Unipol Domus.

Infermeria

Per l’occasione, Nicola spera di poter contare su Mina e Palomino, entrambi alla ricerca di una condizione atletica quanto meno accettabile avendo iniziato in ritardo la preparazione (ieri il colombiano, tra l’altro, era squalificato). Puntano a rientrare in gruppo Viola, Zortea e Jankto. Il fantasista sta smaltendo i postumi dell’ultima parte del ritiro in Val d’Aosta, l’ex Frosinone sta gestendo un dolore alla spalla, alle prese con un attacco febbrile, invece, il ceco.

Mercato

Anche la penultima giornata di mercato inizia con il tira e molla col Napoli per Gaetano. Allo stesso tempo, il ds Bonato lavora per sfoltire la rosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA