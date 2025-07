Mina, è ora di tornare al comando 

Nessuna fretta, in fondo questo è ancora solo calcio d’estate. Ma Yerry Mina è pronto a riprendersi il bastone del comando in difesa, in vista delle nuove battaglie che lo attendono da leader assoluto del Cagliari. Il colombiano, che si è trascinato gli acciacchi del finale della passata stagione e gli impegni con i “Cafeteros”, ha goduto di qualche giorno in più di permesso e, in Val Camonica, ha lavorato soprattutto sul recupero della condizione, saltando così anche il viaggio austro-tedesco per le amichevoli con Galatasaray e Hannover. Ma ora il timer sembra indicare il momento giusto per il ritorno, magari con l’esordio stagionale sabato sera, alla Domus, che attende di gridare il suo nome per l’amichevole dedicata a Gigi Riva contro il Saint-Étienne.

Guerriero

Lo scorso anno è stato una guida tecnica e spirituale per il Cagliari nella lunga marcia verso la salvezza. Per Mina le 31 presenze in campionato hanno rappresentato un record, perché mai aveva giocato tanto. E decisivo è stato il suo recupero per le ultime partite, dopo l’infortunio alla coscia nella gara contro la sua ex Fiorentina alla Domus: un recupero forzato, per poter “benedire” la salvezza contro il Venezia e chiudere a Napoli prima di mettersi al servizio della sua Colombia nelle gare di qualificazione ai Mondiali. Dove Mina è arrivato da colonna del Cagliari, cui si è legato con un nuovo contratto fino al 2028 e una fascia da capitano che, senza i titolari Pavoletti e Deiola, è destinata a stringergli il braccio.

La marcia

L’ultima immagine che i tifosi del Cagliari è quella di Mina in abbigliamento da guerriero nuragico, mentre giura il suo amore alla causa rossoblù. Un amore sbocciato all’improvviso e che ha conquistato Yerry e tutta la sua tribù, che in città ha trovato quell’affetto che per i sudamericani vale più di trofei e soldi. A Temù è arrivato con qualche giorno di ritardo, ma subito ha conquistato il gruppo nello spogliatoio e in palestra, a partire da Pisacane, che al colombiano affiderà la guida della retroguardia. Per tutto il ritiro, il tecnico ha potuto guardarlo con la coda dell’occhio, mentre Mina si dedicava a un lavoro personalizzato. Salvo scambiarsi continui consigli e pareri, perché il Cagliari 2025-2026 in Yerry ha un totem insostituibile.

Il tunnel

Quando il Cagliari ha lasciato la Val Camonica per dirigersi in Austria, Mina, insieme a Pavoletti e Gaetano, è invece tornato ad Asseminello, dove ha continuato il suo percorso di recupero. E quando i compagni sono tornati a casa, ecco Yerry pronto a guidare il gruppo. Ieri la bella notizia è arrivata con la doppia seduta in gruppo, come a dire che Mina è in rampa di lancio. Ma senza fretta, perché l’obiettivo è quello di rilanciarsi per le gare vere, in Coppa Italia prima e soprattutto in campionato poi. Ma sabato, nella sfida col St. Étienne per il primo trofeo dedicato a Gigi Riva, Mina potrebbe sedersi in panchina e, magari, riassaggiare il clima del campo nei minuti finali. Il guerriero di Guachené è pronto a tornare.

