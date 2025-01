Mina e Luvumbo si allenano ancora a parte 

Nuova tappa di avvicinamento allo scontro diretto di domenica a Monza per il Cagliari che ieri si è ritrovato nel pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini. Continuano ad allenarsi a parte Mina e Luvumbo, anche se sono due situazioni completamente diverse tra loro.

Il punto

Per quanto riguarda il difensore colombiano, il lavoro personalizzato si rende necessario per gestire il fastidio al polpaccio sinistro che lo tormenta da settimane e che lo ha costretto a lasciare il campo nell’intervallo del match con l’Inter. Dovrebbe riaggregarsi al gruppo tra oggi e sabato, in tempo quindi per le prove generali per il match in Brianza, il cui fischio d’inizio è fissato per le 12.30. E se Mina conta comunque di esserci, mancherà sicuramente Luvumbo, che punta a sua volta alla gara successiva contro il Milan, sempre in trasferta. Il dolore si è attenuato ma non è scomparso del tutto. Inutile forzare quindi per l’attaccante angolano, tradito da un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra durante la gara con l’Atalanta. Un’assenza indubbiamente importante per la squadra considerata la specificità delle sue caratteristiche. Senza di lui il Cagliari perde molto in esplosività e imprevedibilità. Tutti gli altri sono a disposizione di Nicola. Il match con l’Inter non ha lasciato strascichi dal punto di vista disciplinare. C’è un solo giocatore rossoblù, tra l’altro, Marin. La preparazione ad Asseminello prosegue oggi, ancora al pomeriggio.

La trasferta

Aumentano intanto le adesioni all’appuntamento allo U-Power Stadium. Al momento sono circa un migliaio i tifosi del Cagliari che hanno già acquistato il biglietto e, considerato che mancano ancora quattro giorni alla partita, il numero sembra destinato a salire. Lo scorso campionato erano in duemila.

