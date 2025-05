Mina e Luperto sono ancora in forse 

Stanno andando a ruba i biglietti per la partita di domenica alle 20.45 alla Unipol Domus fra Cagliari e Venezia. Segnale che la tifoseria sente – come accaduto quasi sempre in questa stagione – l’importanza del momento. Servirà anche il forte apporto del pubblico per spingere il Cagliari alla ricerca del successo.

Intanto, la squadra si è allenata ieri mattina al Crai Sport Center per continuare la preparazione alla gara, che sarà anche l’ultima del campionato in casa. La seduta è cominciata in palestra con una serie di esercitazioni dedicate alla forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo per una serie di lavori di tecnica. Lo staff ha poi organizzato partite di uno contro uno, due contro due e quattro contro quattro, esercizio molto apprezzato dai calciatori. Per concludere l’allenamento, una lunga serie di conclusioni a rete.

Gli infortunati

Domenica, nella gara più importante dell’anno, mancherà Leonardo Pavoletti per squalifica, inoltre non ci sono certezze sul recupero di Florinel Coman, Yerry Mina, Jakub Jankto e Sebastiano Luperto. Per tutti e quattro è stato programmato un lavoro personalizzato ai margini del gruppo.

Oggi nuovo allenamento al mattino.

