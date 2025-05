Mina e Luperto a piccoli passi verso la meta 

Ogni giorno un passo in più verso la meta, ossia Cagliari-Venezia. Mina, Luperto, Coman e Jankto continuano a svolgere un lavoro personalizzato, mirato comunque al reintegro in gruppo entro la rifinitura in programma sabato mattina al “Crai Sport Center” di Assemini. Solo allora Davide Nicola saprà con certezza su chi potrà contare per il match che può valere la salvezza, ma le sensazioni sono positive per tutti. Soprattutto per il difensore colombiano, il caso clinico più complicato da gestire considerato anche che non si allenava da tre settimane.

Mina si era infortunato nel primo tempo del match con la Fiorentina rimediando una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Dopo qualche giorno di riposo assoluto, si è limitato a svolgere delle terapie specifiche. E magari avrebbe proseguito su questa strada sino alla fine della stagione se la partita con il Venezia non fosse diventata - più o meno all’improvviso - così importante.

Decisamente più gestibile la situazione di Luperto, risparmiato in via precauzionale a Como per un fastidio muscolare. Sia lui che Mina dovrebbe partire addirittura titolari domenica sera. Puntano alla panchina Coman e Jankto, poi si vedrà.

Sfiorata intanto quota 16.000 spettatori: si va verso l’ennesimo sold-out. (f.g.)

