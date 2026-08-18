Mina e Kevin Carlos in gruppo: puntano il “Tardini” 

Potrebbero esserci anche Kevin Carlos e Yerry Mina fra i convocati per Parma-Cagliari, sabato alle 20.45. Fra gli ultimi a essersi aggregati, con il colombiano che ha avuto un supplemento di vacanze per aver giocato i Mondiali, si stanno allenando in gruppo per intero e puntano a essere a disposizione per l’esordio in campionato al “Tardini”. Dove non è esclusa nemmeno la presenza di Alessandro Deiola e Paul Mendy, reduci da un leggero affaticamento alla coscia: nella seduta di ieri mattina hanno lavorato parzialmente con la squadra. L’allenamento, il secondo della settimana, è cominciato con una sessione dedicata allo sviluppo della forza, svolta in palestra, mentre in campo spazio a tecnica ed esercitazioni sul possesso palla. Oggi il Cagliari tornerà in campo al Crai Sport Center di Assemini sempre di mattina.

I biglietti

È cominciata la vendita dei biglietti del settore ospiti per Parma-Cagliari, su Vivaticket (online e nei punti vendita). Il costo è di 20 euro, più 1,50 euro di prevendita, ed è necessaria la fidelity card del Cagliari Calcio come stabilito dall’Osservatorio. Il giorno della gara non è previsto l’acquisto dei biglietti in settore ospiti: vendita attiva fino alle 19 di venerdì.

I sedicesimi

Si giocherà giovedì 3 settembre alle ore 21 all’Unipol Domus Cagliari-Verona, per i sedicesimi di Coppa Italia. Come per l’Arezzo, in caso di parità al 90’ si andrebbe direttamente ai rigori senza supplementari: la vincente sfiderà agli ottavi, tra dicembre e gennaio, la Roma in trasferta. Contro il Verona non ci sarà Fabio Pisacane in panchina, squalificato per una giornata (con multa di 10mila euro) per l’espulsione di venerdì («Per una critica irriguardosa al quarto ufficiale», la motivazione). E la società ha ricevuto un’ammenda di 3mila euro per aver ritardato l’inizio della ripresa di 2 minuti. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA