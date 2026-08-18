VaiOnline
Dal campo.
19 agosto 2026 alle 00:43

Mina e Kevin Carlos in gruppo: puntano il “Tardini” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Potrebbero esserci anche Kevin Carlos e Yerry Mina fra i convocati per Parma-Cagliari, sabato alle 20.45. Fra gli ultimi a essersi aggregati, con il colombiano che ha avuto un supplemento di vacanze per aver giocato i Mondiali, si stanno allenando in gruppo per intero e puntano a essere a disposizione per l’esordio in campionato al “Tardini”. Dove non è esclusa nemmeno la presenza di Alessandro Deiola e Paul Mendy, reduci da un leggero affaticamento alla coscia: nella seduta di ieri mattina hanno lavorato parzialmente con la squadra. L’allenamento, il secondo della settimana, è cominciato con una sessione dedicata allo sviluppo della forza, svolta in palestra, mentre in campo spazio a tecnica ed esercitazioni sul possesso palla. Oggi il Cagliari tornerà in campo al Crai Sport Center di Assemini sempre di mattina.

I biglietti

È cominciata la vendita dei biglietti del settore ospiti per Parma-Cagliari, su Vivaticket (online e nei punti vendita). Il costo è di 20 euro, più 1,50 euro di prevendita, ed è necessaria la fidelity card del Cagliari Calcio come stabilito dall’Osservatorio. Il giorno della gara non è previsto l’acquisto dei biglietti in settore ospiti: vendita attiva fino alle 19 di venerdì.

I sedicesimi

Si giocherà giovedì 3 settembre alle ore 21 all’Unipol Domus Cagliari-Verona, per i sedicesimi di Coppa Italia. Come per l’Arezzo, in caso di parità al 90’ si andrebbe direttamente ai rigori senza supplementari: la vincente sfiderà agli ottavi, tra dicembre e gennaio, la Roma in trasferta. Contro il Verona non ci sarà Fabio Pisacane in panchina, squalificato per una giornata (con multa di 10mila euro) per l’espulsione di venerdì («Per una critica irriguardosa al quarto ufficiale», la motivazione). E la società ha ricevuto un’ammenda di 3mila euro per aver ritardato l’inizio della ripresa di 2 minuti. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Miracolo Trepy, arriva la madre e si sveglia

L’attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio 
l L. Piras, Spignesi
La crisi

Stangata sulle famiglie, 1.300 euro in più all’anno

Il caro-vita sta erodendo gli stipendi dei sardi: dalla luce ai trasporti, il conto è sempre più salato 
Alessandra Carta
Le indagini

Organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti

Oggi l’interrogatorio del presunto scafista di Tuerredda Il dubbio: i barchini utilizzati solo per l’ultimo tratto di mare? 
Francesco Pinna
Il dramma

«Hanno colpito la mia amica, io sono riuscito a salvarmi»

Il racconto del ragazzo di 16 anni che si trovava a Chia assieme alla giovane travolta dal natante con gli algerini 
Andrea Manunza
Il racconto di una dottoressa: «Situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri»

Paura al Brotzu, nuove aggressioni

Tre professionisti sanitari coinvolti, i sindacati chiedono tutela e sicurezza 
Cristina Cossu
Il caso

Altri due femminicidi Ed è bufera su Keber: «Aveva tre denunce»

Delitti a Colleferro e Cosenza Zaia: a Camponogara un fallimento  