Mina e il duello (vinto) con Vlahovic: «È stata tosta» 

Sul tabellino c’è in bella evidenza la firma di Vlahovic, a segno dal dischetto. A vincere il duello più acceso, ieri allo Stadium, è stato, però, il difensore rossoblù Mina che non ha dato all’attaccante serbo nemmeno il tempo di respirare.

Con le buone o con le cattive. «Non è stato facile, lui è molto forte, sia fisicamente che tecnicamente, ma io penso soprattutto alla squadra», ha tagliato corto il colombiano appena finita la partita. «Io sono felice per il punto conquistato e per il gol segnato da Marin». Talmente felice che è stato ammonito al momento dell’esultanza, considerata dall’arbitro provocatoria nei confronti dei tifosi juventini. «Sono amico di Cuadrado e non mi è piaciuto quello che hanno fatto con lui mandandolo via, con Vlahovic invece sono cose di campo», ha tenuto a precisare.

Punto fermo di Ranieri la passata stagione, Mina lo è stato da subito anche per Nicola che, non a caso, lo ha fatto giocare anche quando aveva una condizione atletica ancora precaria. Leader tecnico e carismatico allo stesso tempo. Quando punta un avversario non lo molla neanche sotto tortura, anche con i compagni, tuttavia, è un martello. «Per me è importante parlare sempre, anche parlare troppo», ha ammesso. «Serve anche per far crescere i miei compagni. Io parlo tutti i giorni con loro». (f.g.)

