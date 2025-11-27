VaiOnline
Dal campo.
28 novembre 2025 alle 00:20

Mina è forte in dubbio per Torino 

Ad annunciarlo è lo stesso Fabio Pisacane in conferenza stampa: «Mina ha subito una contusione in allenamento, è in dubbio per la partita con la Juventus». Decisivo l’allenamento di rifinitura in programma questa mattina al Crai Sport Center di Assemini, prima della partenza per Torino. Le possibilità che il difensore colombiano possa recuperare sono abbastanza ridotte.

Fiato sospeso. Pisacane ha detto chiaramente di avere sia un Piano A che un Piano B. E se davvero Mina dovesse dare forfait, non è escluso un ritorno alla difesa a tre con Zappa, Luperto e Obert. Sicuramente out Zé Pedro. In pre allarme chiaramente Pintus (a disposizione già dalla gara col Genoa dopo il lungo stop per infortunio) e Rodriguez che aspettano una chance - dal primo minuto o a gara in corso - per dimostrare il proprio valore e provare così a scardinare le attuali gerarchie difensive.

L’allenatore rossoblù non ha ancora sciolto le riserve sull’undici titolare. Difficilmente si priverà dei due attaccanti Esposito e Borrelli, entrambi a segno contro il Genoa. Non sono escluse novità nel cuore del campo. Potrebbe recuperare in extremis Mazzitelli.

