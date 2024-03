Mina deve dire no alla Colombia 

Nella lista dei rossoblù in partenza con le rispettive nazionali mancano Mina e Luvumbo, preservati per infortunio. I due, quindi, saranno mercoledì pomeriggio ad Asseminello per proseguire il percorso di recupero dopo i problemi muscolari che ne hanno impedito la presenza nella gara di sabato contro il Monza.

Infermeria

Luvumbo si era fermato lo scorso 3 marzo, poco dopo la mezz'ora della trasferta di Empoli, per una distrazione alla coscia sinistra. Out nelle gare contro Salernitana e Monza, l'attaccante rossoblù non è stato così inserito nella lista dei convocati dell'Angola contro Marocco e Comore. Mina era invece stato inserito nella lista dei convocati della Colombia per le amichevoli con Spagna e Romania. Ma il fastidio muscolare al polpaccio sinistro accusato giovedì ha consigliato di saltare la trasferta di Monza e il doppio impegno con i Cafeteros.

Recupero

Dopo la gara col Monza, Ranieri si è mostrato ottimista: «La pausa dovrebbe permetterci di recuperare qualche infortunato, col Verona dovremmo riavere Luvumbo, Mina e Gaetano». Oltre ai due nazionali, quindi, il Cagliari spera di ritrovare anche l'ex Napoli, uscito dopo il primo tempo con la Salernitana per un fastidio all'adduttore. Restano invece indisponibili Petagna, Mancosu e Pavoletti.

Ripresa

Un riposo lungo, per il Cagliari, che dopo l'anticipo di sabato si ritroverà al Crai Sport Center solo mercoledì. Per giovedì pomeriggio, invece, è in via di definizione una gara amichevole, presumibilmente a Selargius contro la squadra locale impegnata nel campionato di Promozione. L'occasione per incontrare ancora i tifosi e utilizzare quei rossoblù fin qui impiegati meno. (al.m.)

