Mina ci sarà, Luvumbo resta fuori 

Yerry Mina ha recuperato in tempo per Cagliari-Inter. Dopo aver svolto a parte l’allenamento della vigilia di Natale, perché ancora alle prese coi postumi del fastidio al polpaccio sinistro che lo aveva costretto al cambio domenica a Venezia, ieri mattina il difensore colombiano è regolarmente tornato in gruppo per l’intera seduta. L’unico assente per domani (ore 18, nella mattinata di oggi sarà resa nota la designazione arbitrale) resta quindi Zito Luvumbo, che dopo la distorsione alla caviglia contro l’Atalanta punta la sfida salvezza di Monza che chiuderà il girone d’andata il 5 gennaio. Ieri l’angolano ha svolto personalizzato, per il resto della squadra esercizi in palestra per la forza esplosiva in avvio, poi il gruppo si è spostato in campo: attivazione tecnica, esercitazioni sul possesso palla e gli sviluppi di gioco. Per chiudere, partitella e conclusioni a rete.

La vigilia

Oggi per il Cagliari allenamento sempre di mattina al Crai Sport Center. Al termine, alle ore 12.15, la conferenza stampa di Davide Nicola e nel pomeriggio l’elenco dei convocati. Domani alla Domus ci sarà il tutto esaurito, con i biglietti andati a ruba da tempo anche nel settore ospiti: circa 16.400 gli spettatori attesi allo stadio.