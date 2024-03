Mina c’è e morde il freno 

Yerry Mina forza i tempi. Il fastidio al polpaccio sembra superato e ieri mattina, dopo tanto lavoro in differenziato, il colombiano ha rotto gli indugi ed è tornato a lavorare in gruppo. «Ho dovuto fermarlo», ha ammesso l’allenatore Ranieri nella conferenza dell'antivigilia. Perché YM ha bisogno di risentire l'odore del campo e della battaglia. Aver dovuto saltare la trasferta col Monza e la convocazione con la Colombia per le amichevoli contro Spagna e Romania è già abbastanza per un giocatore che, a Cagliari, deve recuperare il tempo perso a Firenze. E allora Mina morde il freno e nella rifinitura di questa mattina, prima di festeggiare la Pasqua in famiglia, vuole convincere Ranieri a restituirgli le chiavi della difesa rossoblù.

Re Mina

Quelle chiavi che Sir Claudio gli ha consegnato subito al suo arrivo in Sardegna. Dopo aver messo insieme appena quattro presenze in campionato con la Viola, Mina è diventato immediatamente un intoccabile per il Cagliari. Sei presenze, una dietro l'altra, come al colombiano non capitava dai tempi dell'Everton, addirittura stagione 2020-21. In rossoblù ha trovato subito la massima fiducia dal tecnico e dei compagni e Yerry questa fiducia ha voluto ripagarla sul campo. Il tempo di prendere le misure nelle gare con Roma e Lazio, poi ha guidato il Cagliari nel filotto di quattro gare utili, con una difesa finalmente all'altezza della categoria. Entrando nel cuore dello spogliatoio, dove è protagonista assoluto, e dei tifosi, che saltano in piedi a ogni suo intervento in punta di clava. Galeotto il fastidio al polpaccio, a Monza Mina ha alzato bandiera bianca, saltando anche la chiamata dei Cafeteros. La lenta ripresa, i ritmi sempre più alti e, ieri, il primo allenamento completo. Cosa che avevano già fatto gli altri due infortunati eccellenti, Gaetano e Luvumbo. Uscendo dal centro sportivo, un piccolo tifoso lo ha fermato per un autografo e una foto ricordo. Lui non ha battuto ciglio, regalandogli anche il suo contagioso sorriso. Un po' rabbuiato alla domanda del bambino: ci sarai lunedì? Una smorfia, per dire che la condizione non è proprio al massimo. Poi, però, un altro sorriso. Perché un combattente come Mina, ora che ogni sfida diventa decisiva, non può tirarsi indietro.

I dubbi

L'ultima parola, naturalmente, spetterà a Ranieri. Che oggi cercherà di avere certezze totali nella rifinitura e, soprattutto, dal punto di vista sanitario. Se verranno esclusi rischi di ricadute, Mina sarà regolarmente al suo posto al centro della difesa e al fianco di Dossena, che nel colombiano ha trovato una guida sicura nel suo percorso di crescita. Una presenza che si fa sentire in tutto il gruppo. Perché in campo, Mina conosce tutti i trucchi per levare via energie fisiche e mentali allo sfortunato avversario di turno, ma ha anche un richiamo per tutti i compagni, quasi un martellamento continuo per far stare sempre tutti sul pezzo. Il leader, non solo difensivo, che il Cagliari cercava. E che in una gara come quella di domani col Verona deve essere in campo. Per vincere e continuare a inseguire la salvezza.

