Mina c’è e lancia la sfida al Monza 

Mina c’è. Buone notizie per l’allenatore del Cagliari Nicola in vista del match di domenica a Monza, scontro diretto per la salvezza fondamentale, manco a dirlo, sia per i rossoblù (reduci da quattro sconfitte) che per i brianzoli (ultimi in classifica con quattro punti in meno). L’esperto difensore colombiano, alle prese col solito fastidio al polpaccio sinistro, ha svolto ieri pomeriggio l’intero allenamento insieme ai compagni ed è pronto a guidare il reparto allo U-Power Stadium (il fischio d’inizio è fissato per le 12.30).

Il punto

Questa mattina nuova seduta al Crai Sport Center di Assemini. L’unico rossoblù indisponibile resta Luvumbo, che continua a svolgere un lavoro personalizzato. Out dal primo tempo della gara con l’Atalanta per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, l’attaccante angolano spera a questo punto di recuperare per la gara successiva, contro il Milan, sempre in trasferta. La partenza della comitiva rossoblù per Monza è prevista per domani, subito dopo l’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di Nicola. Tanti i tifosi sardi attesi in Brianza. Superata ieri sera la soglia dei mille biglietti venduti per il settore ospite, numero destinato a salire tra oggi e domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA