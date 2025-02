Mina-Castellanos, dove eravamo rimasti? 

I due “rossi” sbattuti in faccia a Mina e Adopo dall’arbitro Ayroldi gridano ancora vendetta. Magari il Cagliari contro la Lazio avrebbe perso anche se avesse giocato in undici contro undici sino alla fine, magari avrebbe avuto qualche chance in più per uscire dall’Olimpico con almeno un punto. Certo quella partita ha lasciato rabbia, rimpianti e più di un conto in sospeso nello spogliatoio rossoblù, soprattutto al difensore colombiano che oltre al danno dell’espulsione si è preso anche il post beffardo di Castellanos subito dopo la gara. Tre mesi dopo, la resa dei conti alla Domus si annuncia piuttosto calda. Così come la squadra di Nicola, tra l’altro, anche quella di Baroni domani dovrà riscattare una sconfitta bruciante, rimediata in casa contro la Fiorentina.

Il giallo nei gialli

Ad accendere il match d’andata è stato, appunto, il duello fra Mina e Castellanos, tra continue provocazioni e colpi più o meno proibiti. Alla fine l’ha spuntata l’argentino, con la “complicità” dell’arbitro di Molfetta che ha fatto infuriare, a dir poco, giocatori e dirigenti rossoblù. Ma anche i responsabili dell’Aia che, il giorno dopo, hanno chiamato addirittura il presidente Giulini per scusarsi. Il giallo nei gialli. Perché se la prima ammonizione, al 28’, ci poteva stare (Mina ha commesso un fallo a centrocampo su Isaksen, il più classico dei falli tattici per prevenire il peggio), è stata la seconda, al 78’, a lasciare tutti a bocca aperta. È sembrato da subito un normale contatto di gioco. Castellanos, però, si è lasciato andare a terra urlando. L’arbitro era di spalle, si è così girato e, senza sapere che cosa fosse successo, ha subito ammonito e quindi espulso Mina. Il Cagliari si è sentito punito ingiustamente ed è andato in tilt. Adopo ha pagato pure lui col “rosso” gli applausi ironici (ed evitabili) in faccia ad Ayroldi che ha così condizionato la coda del match.

La resa dei conti

Furibondo il direttore sportivo Bonato, e non lo ha mandato certo a dire in sala stampa chiedendo più rispetto per il Cagliari. A rincarare la dose ci ha pensato poi lo stesso Castellanos su Instagram postando una foto tra lo sfottò e il provocatorio nella quale saluta sorridente con la mano Mina mentre lascia il campo desolato. Come a dire: “ce l’ho fatta a farti sbattere fuori”. Il difensore rossoblù non ha digerito l’espulsione, figurarsi quel post. Quando poi è tornato ad Asseminello, ha cerchiato in rosso la gara di ritorno. Eccola, finalmente.

«Giù le mani da Yerry»

Giusto la settimana scorsa Nicola lo ha difeso a spada tratta da chi lo accusa di essere un provocatore, citando proprio gli episodi dell’Olimpico. «In diciassette partite giocate non ha mai avuto una condotta violenta, mai un’entrata scomposta o scorretta. I due “rossi” che ha generato contro Monza e Lecce sono stati sostanzialmente evidenti», ha tenuto a precisare l’allenatore rossoblù. «Yerry Mina è un giocatore assolutamente corretto e un grandissimo professionista che accetta il duello fisico e mentale», ha rimarcato. «Ricordo, invece, molto bene la doppia ammonizione che ha avuto a Roma contro la Lazio dove non è accaduto nulla». Domani alla Domus si riparte dallo 0-0. E dal duello Mina-Castellanos.

RIPRODUZIONE RISERVATA