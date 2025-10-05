VaiOnline
Il punto.
06 ottobre 2025 alle 00:49

Mina andrà in Colombia, poi si vedrà 

Il Cagliari è rientrato in Sardegna nella serata di ieri e staccherà la spina ora per due giorni e mezzo. La preparazione riprenderà, infatti, mercoledì pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini, senza i sei nazionali e con diverse situazioni cliniche da valutare.

Il bollettino medico

Non ci sarà chiaramente Belotti, reduce da un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (dovrà star fuori almeno sei mesi). E non ci sarà nemmeno Mina, costretto a uscire a Udine al 20’ per un fastidio al polpaccio destro. Il difensore raggiungerà comunque il ritiro della Colombia per poi valutare le sue condizioni. Sotto osservazione tutti quei rossoblù assenti ieri e che sperano nella sosta per rimettersi al passo dei compagni. A cominciare da Zappa e Gaetano, ma anche Rodriguez, Rog, Radunovic e Pintus.

I nazionali rossoblù

Assenti giustificati, domani ad Asseminello, tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, non solo Mina. Non ci saranno, dunque, i due azzurruni Palestra e Idrissi, convocati anche stavolta entrambi dall’Italia Under 21. Nuovo giro con l’Under 21 turca, invece, per Kiliçsoy. Luvumbo torna in Angola dove si era infortunato poco più di un mese fa mentre Obert cerca di rafforzare la sua posizione nella difesa della Slovacchia.

Il campionato del Cagliari riprenderà con la gara col Bologna, domenica 19 alle 15 alla Unipol Domus.

