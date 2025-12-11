VaiOnline
Qui Assemini.
12 dicembre 2025 alle 00:32

Mina ancora out, domani nuovo stop 

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: questa mattina al Crai Sport Center di Assemini è in programma la rifinitura, a seguire il pranzo e la partenza per Bergamo dove domani alle 20.45 il Cagliari affronterà l’Atalanta in uno dei tre anticipi validi per la quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Il punto

Verso un nuovo forfait Mina, che ha già saltato le gare con Juventus e Roma per una contusione alla coscia. Ancora ieri, infatti, il difensore colombiano si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato e, salvo improbabili colpi di scena, difficilmente farà parte della lista dei convocati che diramerà Pisacane subito dopo l’allenamento. Ko anche Zé Pedro. Ci sarà, invece, Mazzitelli che torna a disposizione dello staff tecnico dopo oltre un mese (era a sua volta alle prese con un problema al polpaccio).

Indisponibili

Chiaramente indisponibili Belotti e Felici, e lo saranno per tanto tempo ancora. Entrambi hanno dovuto fare i conti con la rottura del crociato. E se il “Gallo” spera di rientrare almeno per l’ultimo mese del campionato, la stagione dello sfortunato ex giocatore della Feralpisalò è già finita.

