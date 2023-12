Mimmo Caruso e Massimo Drago raccontano l’ex aeroporto di Elmas 

Oggi apre al pubblico, nelle sale del Centro comunale d’arte Il Lazzaretto, a Cagliari, la mostra “Ex aeroporto militare Mario Mameli Cagliari Elmas”, che espone, con la curatela di Giorgio Pellegrini, 40 fotografie realizzate da Mimmo Caruso e Massimo Drago in quello che fino al 2016 è stato l’aeroporto militare di Elmas, base del trentesimo Stormo e tra i primi aeroporti sardi. La mostra nasce con il patrocinio del Comune di Cagliari e sotto gli auspici dell’Aeronautica Militare per il Centenario della fondazione dell’Arma azzurra. In mostra anche un ricco catalogo di 148 pagine e 80 tavole, edito da Soter Editrice.

«Nel cuore degli anni Trenta del secolo scorso», scrive Giorgio Pellegrini nella prefazione al catalogo, «sono stati i due linguaggi dell’arte moderna – Cubismo e Futurismo – a dare forma al Razionalismo dei nostri aeroporti militari. E tra tutti, il più emblematico di questi entusiasmi estetici è quello di Elmas, il cui imponente modello aveva visto, a Milano, anche Le Corbusier, oltre alle migliaia di visitatori incantati dalla Mostra dell’Aeronautica del 1934. A quasi un secolo di distanza, quell’avveniristica città dell’aria, oggi è vuota e abbandonata, condannata al lento, inesorabile degrado del cemento armato».

