Milwaukee è campione: i “birrai” fanno la storia  

La storia del baseball a stelle e strisce brilla per la prima volta nel segno dei Milwaukee Brewers. La squadra della piccola città americana di circa 600mila abitanti nel freddo Winsconsin (campione cinque anni fa con i Bucks nella Nba), nella zona dei grandi laghi al confine con il Canada, ha vinto la sua prima World Series 2026 sconfiggendo i Tampa Bay Rays in cinque partite e conquistando così il primo titolo della loro storia. Dopo aver perso gara 4 nel finale, Milwaukee non spreca il secondo match point a disposizione imponendosi alla fine 4-1.

L'allungo decisivo avviene tra quinta e sesta ripresa, quando Milwaukee segna tre punti con le valide di David Hamilton e William Contreras, quest'ultimo premiato come MVP della serie grazie alle straordinarie prestazioni sia in attacco che in difesa. E così la piccola Milwaukee grazie alle imprese della sua squadra è diventata il centro mediatico degli Stati Uniti. Non c'è evento politico o di cronaca che negli States possa tenere il passo con le Wolrd Series. Il lancio della palla, guantoni e mazza da battitore sono ancora oggi il passatempo tradizionale nei weekend delle famiglie americane: immagine stereotipata che resiste al tempo e fa sì che il baseball resti ancora uno degli sport principali del paese. Le 122me finali del campionato nordamericano hanno portato l'attenzione di tutti, con la sfida inedita di “provincia” tra una cittadina del nevoso Winsconsin e la calda e tropicale Tampa Bay.

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