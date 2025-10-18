Milvio, il produttore musicale autodidatta 

Da Quartucciu, tra vecchi armadi trasformati in un box di registrazione, nasce la musica di Milvio - nome d’arte di Silvio Sirigu - giovane produttore musicale, che ha trasformato una terrazza di legno in un piccolo laboratorio di creatività chiamato “Treehouse”. «Non sapevo nemmeno che fosse un mestiere – racconta – facevo solo quello che mi piaceva, in sintonia con le persone con cui lavoravo».

Tutto è cominciato da ragazzino, quando suonava le pentole sognando di essere un batterista metal. «Per la cresima i miei mi regalarono una vera batteria: da lì non mi sono più fermato». Cresciuto a pane, Dream Theater, Metallica e Blink 182, Milvio ha poi aperto la sua visione di musica a ogni genere, dall’hip-hop al rap. «La svolta è arrivata quando un amico fonico mi ha insegnato le basi della produzione. Spero che possa diventare il mio futuro lavorativo».

L’inizio da autodidatta sino a collaborare con Luna Melis, Lord J, Ero Caddeo, Mamu e tanti emergenti. Ma il suo obiettivo resta «creare uno spazio libero e accogliente. Prima di ogni sessione ci prendiamo un caffè o facciamo due chiacchiere: serve per entrare in sintonia». Nonostante l’idrosadenite gli renda difficile suonare, Milvio continua a comporre con la sua chitarra. La sua Treehouse, costruita con l’aiuto del padre e con materiali di fortuna, oggi è un punto d’incontro per tanti artisti sardi. «Mi piace pensare che qui dentro ognuno possa esprimersi senza giudizi. La musica deve unire, e spero che anche la scena sarda cresca con questo spirito».