Millesport, una storia d’inclusione che dura da 15 anni 

Quindici anni di sport e inclusione, partendo con pochi ragazzi per arrivare oggi a 170 atleti “speciali”. L’associazione Millesport ha iniziato la nuova stagione sportiva giovedì sera al palazzetto di via Monte Acuto: è diventata in questi anni un punto di riferimento per lo sport inclusivo, richiamando, per questa festa di avvio delle attività, atleti, famiglie, volontari e istituzioni.

Nata nel 2010 da un gruppo di genitori, oggi Millesport raccoglie circa 170 ragazzi con diverse patologie, impegnati in dodici discipline. «Siamo partiti con cinque o sei ragazzi, ora siamo arrivati a numeri importanti. Merito di mia moglie, da sempre impegnata in queste attività insieme a nostro figlio», racconta il presidente Beniamino - detto Mimmo - Monteleone. «La nostra attività è divisa per livelli di abilità, non di disabilità. Siamo accreditati a Special Olympics: diversi ragazzi hanno avuto la possibilità di vestire la maglia azzurra e partecipare a competizioni internazionali».

Tra i volontari c’è Anna Ladu, atleta partner: «Sono entrata per caso, ma è stata una fortuna. Gioco e mi alleno con i ragazzi, in squadre unificate dove atleti con e senza disabilità si confrontano insieme. Ai Mondiali di Berlino ho conquistato l’argento con Elisa, una delle nostre atlete: un’esperienza che ti segna, fatta di allenamenti duri e grandi emozioni». Le voci degli atleti hanno reso speciale l’inaugurazione. Matteo Vacca, 31 anni, ha ricordato il suo percorso: «Faccio basket, calcio e bowling. Da piccolo avevo queste passioni, ma non sapevo che esistessero possibilità così. All’inizio ero negativo, non volevo partecipare, poi ho trovato una famiglia. Ricordo la prima trasferta ai Giochi invernali: non volevo andare, i miei mi incitavano. Poi mi sono deciso e non ho più smesso. Quando sono stato convocato per i Mondiali di calcio ad Abu Dhabi ho pianto con mia madre per l’emozione. Ho il computer pieno di foto: ogni esperienza mi trasmette una felicità che non si cancella».

Anche Lorena Brisu, 28 anni, ha portato la sua testimonianza: «Pratico danza sportiva e bowling. A Tivoli ho vinto due ori e un argento nel bowling, a Verona il terzo posto nelle gare di ballo. Tutte esperienze che mi hanno permesso di conoscere nuove persone, di stringere amicizie e vivere esperienze forti».

RIPRODUZIONE RISERVATA