Miller domina le libere Oggi pole e gara sprint 

Dominio della Ktm di Jack Miller nelle libere del Gp di Le Mans in Francia. L’australiano fa segnare i tempi migliori al mattino e al pomeriggio davanti ad Aleix Espargaro sull’Aprilia e a Marco Bezzecchi sulla Ducati Vr46. L’attenzione però è rivolta al leader del mondiale Pecco Bagnaia e al rientrante Marc Marquez: non vanno oltre il nono e l’ottavo tempo ma sono protagonisti di una schermaglia, col catalano che attende l’italiano per sfruttarne la scia innervosendolo e spingendolo a tornare ai box. Marquez rientra in corsa dopo uno stop di tre gare per l’operazione alla mano obbligata dall’incidente che lui stesso ha causato nel Gp d’apertura del mondiale in Portogallo. Lo spagnolo è nervoso e nelle libere colleziona due cadute dalle quali esce indenne. Sono scivolati anche Espargaro, Morbidelli, Savadori, Mir, Fernandez, Alex Marquez, Martin e Petrucci. Oggi le qualifiche alle 10,45 e la gara sprint alle 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA