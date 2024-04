Mille visitatori a Cala Luna? 

Riorganizzare il sistema di accesso alla spiaggia di Cala Luna e regolamentarne la fruizione: se ne discuterà al tavolo tecnico del 15 aprile nella sala Giunta del Comune di Dorgali. Invitati a partecipare i comandi di Capitaneria e Corpo forestale, la Confcommercio, la Questura e la Prefettura di Nuoro nonché i portavoce delle principali realtà imprenditoriali del trasporto marittimo di Dorgali e Baunei.

Discussione

Base di partenza per l’incontro è la bozza di regolamento che contiene in nuce alcune interessanti novità. «Ci tengo a sottolineare che è soltanto una proposta - anticipa la sindaca di Dorgali Angela Testone - da prendere con le pinze e che dovrà essere discussa con i principali soggetti coinvolti. È tutto ancora da costruire e sulla nostra bozza potrà pronunciarsi, per quanto di propria competenza, il Comune di Baunei, che ha anch’esso allo studio un regolamento degli accessi alle cale. Per questa ragione, visto che il percorso è ancora in fieri, siamo in una fase delicata e di confronto. Ci auguriamo che su queste basi il confronto possa essere sereno e leale».

Reazioni

Le parole distensive della sindaca sembrano mettere le mani avanti su possibili contestazioni per la mancata partecipazione, nella stesura della bozza del regolamento, degli altri soggetti. Reazioni che infatti arrivano dal gruppo di opposizione in Consiglio. «Avremmo auspicato un maggiore coinvolgimento - commenta il consigliere Marco Mura - visto che siamo partiti con i migliori auspici per poi ritrovarci una bozza di regolamento pronta sul tavolo, senza che ci sia stato chiesto alcun parere. Tuttavia è assolutamente condivisibile l’idea di porre finalmente regole sulla fruizione delle spiagge, purché si trovi un giusto equilibrio fra salvaguardia della spiaggia e legittimi interessi di tutto il comparto lavorativo degli operatori turistici».

Proposta

Al centro del regolamento la spinosa questione del numero chiuso, una misura che, secondo la proposta, sarebbe in vigore dal primo giugno al 30 settembre. Assumendo come base quanto indicato negli elaborati del Piano di gestione Zsc/Zps “Golfo di Orosei”, andrebbe fissato a 5,88 mq per bagnante. Un valore che porterebbe il numero massimo contemporaneo di bagnanti sull’arenile sotto le mille unità, ben al di sotto di quanto abitualmente si verifica in alta stagione. Fra le altre idee c’è la previsione di un’area per il lavaggio dei piedi e lo scuotimento della sabbia: servirebbe a ridurre e in parte scongiurare il prelievo involontario di sabbia e sassolini. Per tutela ecologica possibile il contributo ambientale, da definire entità e modalità di riscossione.

RIPRODUZIONE RISERVATA