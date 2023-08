Mille transenne: la città resta in ostaggio 

Alcune tra le più vecchie, in via dei Genovesi angolo via Porcell, sono lì da più di sette anni. Le più “giovani”, invece, in via Vittorio Veneto, sono comparse solo ieri mattina. Ma sono dappertutto: davanti alle scuole, nei pressi di chiese, mercati, lungo strade e piazze. Buche, avvallamenti, cornicioni pericolanti, costoni rocciosi e nastri di sicurezza sono ferite aperte che trasformano tante strade in un percorso a ostacoli. E la panacea di tutti i mali sono proprio loro: le transenne, che tra lavori pubblici e privati diventano protagoniste del paesaggio cittadino. Benvenuti a “transennopoli”, ovvero Cagliari la città che continua a vivere con più di mille transenne. Praticamente un incubo. Se poi a queste si aggiungono i tanti cantieri aperti, girare in città in questo momento dà l’impressione di essere quasi in trincea. «È una situazione abbastanza caotica che va avanti da molto tempo anche perché nella “gestione” delle transenne entrano in gioco diversi attori, il Comune, i privati, ma anche la Soprintendenza, a volte i militari», premette Raffaele Onnis, presidente della Commissione Innovazione tecnologica e Protezione civile. Detto questo, «l’amministrazione ha approvato ora alcune modifiche al recente regolamento sulle transenne con l’obiettivo di mettere ordine», aggiunge.

La mappa

Ci vorrà tempo, quindi. Per il momenti si trovano ovunque: sotto i “piedi” di Porta Cristina, lungo viale Regina Elena e via Badas, ma anche sul “volto” di Castello, in via Cammino Nuovo, in via Fiume (dove l'amministrazione ha le mani legate perché in quell’area interviene la Soprintendenza) , in piazza Palazzo, per citarne alcune. Qui, i residenti ormai rasseganti a considerare le transenne parte del panorama quotidiano hanno ribattezzato il quartiere con il nome di Transello . Con il freddo o con l’afa, sono sempre lì. Non c’è quartier che non continui ad avere la sua transenna: «Quelle sistemate davanti ai costoni rocciosi pericolanti, in diversi casi, sono lì da molto tempo. Noi avevamo proposto di utilizzare fondi del pnrr per metterli in sicurezza, ma non si è fatto niente», dice Fabrizio Marcello (Pd).

Le nuove regole

Il regolamento, appena modificato dal Consiglio, cerca di evitare che la città continui a ingolfarsi con le transenne. Come? «Intanto fissa un limite temporale che, insieme alla previsione di un registro elettronico geolocalizzato che conterrà lo storico di tutte le transenne, rappresenta la novità più importante», spiega il presidente della commissione protezione civile Raffaele Onnis. «Entro 90 giorni», salvo casi eccezionali, «le transenne andranno rimosse. Questo, naturalmente, non significa che», le nuove, «saranno eliminate entro quel termine ma è comunque uno stimolo per la stessa amministrazione ad affrontare e risolvere il problema». Non solo. «Il regolamento fa anche chiarezza sugli aspetti legati alle situazioni miste, proprietà pubbliche e private, che rappresentano un altro “freno” alla rimozione delle transenne una volta posizionate». I casi limite, vedi quello di via Is Maglias (dove la responsabilità è dei privati proprietari del muro crollato oltre un anno e mezzo fa), obbligano i pedoni a percorrere un tratto in mezzo alla strada. Una dinamica in cui le transenne appaiono una bandiera bianca in segno di resa.

